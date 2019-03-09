【親子旅遊】旅行入醫院雞同鴨講點算好？親子外遊六大注意事項

回想我第一次準備帶Timtam仔去韓國旅行，那時候他20個月大，由於是第一次出國，事前我真的好緊張，早一個月時間已經不斷爬文睇其他爸媽的分享，要帶什麼要買什麼我都準備好，爸爸笑說我好像要把整個屋企的BB用品都搬去旅行一樣！

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帶BB外遊，最擔心是飛機上仔仔會感到不適，還有萬一仔仔生病發燒應如何應付！（作者提供）

帶BB外遊，最擔心是飛機上仔仔會感到不適，還有萬一仔仔生病發燒應如何應付！意外就是「意料之外」，去到外地人生路不熟，盡量做好事前準備，希望萬一有事發生，都可以冷靜找辦法解決！

我每次去旅行都會準備一個平安包，裏面放滿大人的藥物或急救用品，以防萬一！而小朋友就一定會帶備退燒藥和退敏感藥，退燒藥至少帶足三－六日以上的分量，視旅程長短而定，其實如果小朋友兩日都未能完全退燒，就應盡快安排回香港看醫生！

平安包最緊要齊全。（作者提供）

而退敏感藥，就因為仔仔試過有食物敏感，幸好加固後都沒有過敏，先帶備看門口！另外亦會帶生理鹽水和膠布，萬一跌親整損手腳都可以及時清理傷口！如果病情嚴重或持續惡化，就要考慮在當地找醫生，可以請酒店前台的服務生幫忙搵附近的醫院！我自己就曾經在日本北海道發生意外，要call白車入醫院！

那一次我還沒有懷上Timtam仔，我和老公都是第一次去北海道，幸好第一天就去了酒店附近一間旅遊中心，剛好接觸到一名台灣籍的工作人員，他留在日本定居工作，我們用國語交談，所以留有印象！

誰知去到旅程第三日，我在雪地上滑倒，痛到我即場哭了出來！忍痛回到酒店，翌日早上痛到起床都有困難，最後我們決定找旅遊中心的台灣人幫忙，他馬上與女上司溝通，是一位非常細心的女上司，馬上不停打電話，台灣人說原來女上司想幫我們找一間有華人醫生的醫院，好讓我能有更好的溝通，得到適當的治療！

旅行時，可以向旅客中心裏的工作人員尋求幫忙。（作者提供）

最後他們幫我call白車，把我的情況用日文跟白車的工作人員交代，去到醫院後，醫院的工作人員英文水平不高，但他們很有心，會用google translate來和我溝通，直到見到華人醫生，他馬上安排我照Ｘ光，發現原來是輕微骨折了！開了藥及醫生紙，最後我們才發現這是一間政府醫院，最後的診症金才八百，回到香港全數可跟保險公司claim足！

我萬二分慶幸自己當時遇上那位台灣人，能把我當時的情況更加準確地翻譯給女上司知道，也感激女上司細心的安排，為我找到一間有華人醫生的醫院，真的非常感謝他們的幫忙！

這次分享是希望提提大家，除了自己事前要有充足準備之外，如果真的有需要到醫院，除了在酒店找服務生幫忙之外，也可以去旅遊中心找華人的工作人員幫忙，尤其是韓國、日本這些旅遊熱點，很多當地人的英文水平其實仍然不高，如果有個懂國語又懂當地語言的人做翻譯，事情就會順利很多！

去旅行當然希望開開心心，但作為一個負責任的爸爸媽媽，子女的安全應放在首要考慮的條件，以下再分享小小外遊心得，希望大家都可以同小朋友有個愉快旅程！

1．兩歲以下的小朋友，建議在香港帶蒸餾水過去飲用，以免水土不服 2．熱水煲雖然酒店會提供，但衛生問題我都會自備一個 3．與小朋友外遊最好避免冬天去，一來容易冷親，二來雪地容易滑倒 4．記得一定要準備平安包，還有探熱器，以防萬一 5．去到酒店，留意一下走火警路線，至少都要知後樓梯在哪個位置 6．一定要買旅遊保險，這些錢不能省

與小朋友去旅行是一件很開心的事，只要有充足的準備，萬事以小朋友的安全為首要考慮條件，旅程以輕鬆遊為主導，自然可以有個愉快旅程！

撰文：Timtam仔的成長日誌

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【親子外遊注意】分享一次在日本入醫院經歷！」​】

（文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）