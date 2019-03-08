【親子好去處】一蚊跟機　用紙筆重現80年代4款經典遊戲

80年代的童年，沒有手機、沒有平板電腦，只有簡單的電子遊戲，可是仍讓我們過得多姿多彩。由明天（9日）起，大家就可以帶小朋友重投這個單純的遊戲世界，還可以自己遊戲自己畫，只需預備1元跟機就做到！

踏入「藝術三月」，海港城希望小朋友也能體驗「藝術融入生活」，邀請了2位分別來自法國和比利時的藝術家Jérémie Cortial和Roman Miletitch合作，把好玩遊戲PAPERTRONICS首次帶來香港。

今次小朋友可以體驗4款80年經典遊戲，包括大型彈珠機、雙人對戰、接寶物和4人星際大戰遊戲。2位藝術家設置好程式，只要用紅、藍、黃、綠4種顏色的馬克筆在白紙上描繪地圖和工具，再按下「scan」鍵，一個自製的遊戲版圖便出現了！在遊戲途中，還可以再添難度，增加和朋友競賽的刺激感！

以大型彈珠機為例，藍色線條代表牆壁、綠色代表加速、紅色代表撞擊、黃色就是得分。小朋友可以發揮創意，畫上自己喜歡的圖案，設計出獨一無二的彈珠遊戲版圖！

而4款遊戲亦特意用上4款不同手掣，讓大人小朋友在4款遊戲上有不同的體驗！只要跟從「一蚊跟機」的遊戲機文化，便能到場試玩！