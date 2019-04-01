【親子義工】小朋友化身小醫生送暖　𢳂飯夾菜為博長者一笑

想小朋友成為「醫生」，相信是不少家長都曾經想像過的事情！不過小朋友的人生應由他們自己掌舵，至於成為「醫生」，不一定要成為那種救人一命的專業「醫生」，卻可以做一個富有意義，用快樂去感染身邊人的「小醫生」。 攝影：高仲明

方舟小醫生

由2015年起，挪亞方舟會定期招攬小醫生去服務長者和弱勢人士，透過活動可讓家長與孩子一同參與有意義的活動，小朋友能從中學到各種軟技能，例如和陌生人溝通的技巧等，在活動中會跟長者一同製作小手工、才藝表演，更會與長者一起午餐。

小朋友比你想像中本事

在最近的一次活動當中，約40多位小醫生與來自香港聖公會竹園馬田法政牧師長者綜合服務中心及禮賢會沙田長者鄰舍中心的百多位長者共同午膳！小醫生當日要即場上台表演，訓練膽量；下台後，不但要主動與陌生的公公婆婆談天，還要完成一個小任務，就是在理工大學義工同學的幫助下，為公公婆婆製作一個有他們樣子的環保袋！而最重要的是，上菜後，小朋友更要身體力行，去幫老友記裝飯夾菜，逗得不少長者開懷大笑，小朋友藉此學懂施比受更有福，也明白幫到別人，自己也開心。

當日活動開幕致詞中，新鴻基地產執行董事及方舟小醫生領袖郭基煇表示：「方舟小醫生活動提倡共融精神，活動由2015年至今已有400多位小醫生參與，服務超過一千人。雖然每次剛開始時，小朋友可能比較怕羞慢熱，但最後都會和老友記玩到不捨得走！」

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Javis(左),Natalie(右)和媽媽(中)多次參與方舟小醫生活動，都十分開心以及為小朋友的表現感到滿意 媽媽：小朋友和在家很不同 Natalie和Javis上年開始已經加入了「小醫生」行列，彼此的媽媽都是透過Facebook留意到這個活動而報名，Natalie媽媽更表示：「小醫生活動因為聚集了一群四至八歲的小朋友一起上台表演，如果叫女兒自己一個上台一定會害怕，有人陪就不同。而且和在家對著熟悉的爺爺嫲嫲不同，同為長者但爺爺嫲嫲會疼孫女，在活動中她要主動認識陌生的長者，並為她們服務裝飯，在家是完全不會做這些的，對於家長來說，是周末的最佳親子活動，不用想去哪裡又學到東西。」

如何成為方舟小醫生

目的：招攬兒童成為親善大使，透過活動與長者及弱勢人士互動，為社會注入開心和正能量。

對象：4至8歲小朋友

好處：小朋友沒有任何壓力，表演亦是即日簡單做個小綵排便上台，訓練小朋友責任心，增進親子關係改善家中跨代相處。

參加方法：登記成為「挪亞學堂」會員，登記後將會不定時收到「方舟小醫生」活動報名通知，屆時登記報名即可。如參加人數超出上限，將會抽籤選出參加者。