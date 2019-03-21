德國森林內的遊樂場│德國紅蕃媽媽

準小學雞孵化需時，經過上週的家長簡介晚會後，暫時還可吁口氣。連續好幾個週末壞天氣，遇上天清氣爽，帶小朋友去森林徑郊遊。 居住南德，郊遊有許多選擇。不一定要開車到阿爾卑斯山區一帶登山。一般市區或城鎮，在森林綠化地帶開闢家樂徑，為住在城市小鎮的小朋友提供一個親近大自然氣息的機會。 【 編按：作者為德國紅蕃媽媽】

這類在森林內的郊遊小徑稱為Naturerlebnispfad，跟香港的家樂徑類似，道旁設有教育意味的小玩意，小小遊戲又可教育小朋友樹木常識，灌輸保育意義。家樂徑通常會配合不同主題造出不同的遊樂設施。我最喜歡就是他們的取材都是源自天然，整體的遊樂設計跟森林環境很配合。

有木材做成的木刻介紹樹木品種，記憶板遊戲和串字遊戲，也有木材跟乳牛掛鈴做成的木琴，讓孩子們走著也不覺悶。路線設計也很貼心，總是在孩子喊累想休息時就會有休憩玩樂設施，通常孩子們一看見就眼睛發亮，忘了喊累三爬兩撥又去玩了。

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郊遊徑大部份都是適合推嬰兒車，路線長短十分老少咸宜，幼童邊玩邊走，累又可以坐下野餐吃吃點心，一兩小時就可以消磨下去。 我很喜歡登山，所以吾家由大哥兩歲開始，就由這類郊遊徑開始讓他們多點入森林玩，反正讓孩子通山走，總好過留他們在家搗蛋。兩兄弟現在都經常跟我們登山，試過十幾公里也面不改容也不抗拒。我們有時讓他們登山，偶爾又會帶他們去這些小徑玩玩。這次去的是剛開闢了不久，主題為世界森林的郊遊公園，路線劃分了地球五大洲，然後在不同區份種了來自該大洲陸地上的樹木，也設計了與之文化相關的遊樂區。邊走邊看植物，弟弟又帶了耙子鏟子放大鏡等森林探險工具，去搜索一下「恐龍足跡」；大哥開始學習攝影，從他小哥兒的鏡頭去看世界。

每個地方文化土壤不同，培育出來的孩子也就是不一樣。德國普遍的家庭敎育就如此，不會刻意開口閉口談保育，而是讓孩子從小就去體驗接觸大自然，當孩子還未經過複雜虛偽的社會渲染前，就先讓他們在大自然的真實世界薰陶一下，努力在他們變大人前，還可在心裡種下一片純真。