【親子關係】人比人　比死人│街跑媽媽

【讀者來稿】朋友說：「我覺得你兩個仔好乖。」我問她，「何以見得？」她說：「看你Facebook的分享，覺得佢哋好乖。」「對呀！我Facebook的照片都比真人美麗。」我們都忍不住大笑起來。

朋友追問，「即是你個仔好曳？」其實我兩個兒子同一般孩子一樣，有時乖巧有時調皮，不過無論令我多麼不滿或生氣，我都不會在公開場合罵他們，我想不到會對他們帶來什麼好處。三歲的孩子都要面子和尊嚴，何解要在別人面前說他不是？同樣，我很少分享兒子的成就，雖然他們的成就也不多，因為我在做，他們在看。當孩子進入青春期，我發現網絡媒體已成為彼此間交流價值觀的平台。

時至今日，網絡平台已成為父母與子女交流價值觀的平台。（Gettyimages／視覺中國）

有一次，我和一個媽媽聊天，她分享親戚總喜歡將自己的孩子和別人相比，親戚希望藉別人的成功來鼓勵她的子女發奮圖強。聰明的你聽完也懂得笑，如果數別人的成就能讓自己的子女高飛，這個世界真的很美。這個例子令我想起我還在做女兒的時候，已忘記和媽媽討論哪件事，我不以為意說了一句淘氣話：「李嘉誠係我阿爸就好啦！」我媽想都不想即回我一句：「李嘉誠個仔係我個仔夠好囉！人比人真係比死人，但人點解會比下去？因為看見別人的成就，人總是酸溜溜，做父母的有時更會產生破壞性的比較。「你睇邊個邊個幾叻？年年唔係考第一就係第二，你呢？你呢？你呢？」當孩子長大了，或許他會回你一句：「你呢？陳師奶做醫生，你唔去做？」

孩子會在意父母於網絡平台（Facebook）所發表與他們相關的貼文。（Gettyimages／視覺中國）

還有一次，細仔無意中在我手機看到一則Facebook貼文，是一個小學生的成績表，成績非常卓越。細仔問，「點解要Post成績表比人睇？」我說：「叻囉，開心囉，自然想同人分享。」他突然精神緊張，「咁你有冇post過我張成績表？」「冇呀！你都冇考第一，哈哈！」「假如我有一日考第一，你都唔好post。」我並沒有追問原因。因為我感到孩子長大了，他們有自己的想法和價值觀，也害怕別人如何看待自己，特別是在青春期建立自我形象中，我開始意識到，我們每個人都是獨立的個體，我有我的網絡世界，他有他的內心世界，不要發表一些令他感到難堪的事情。除了網絡分享，文章分享，甚至公開分享，凡是有用他們的實例，我都會事先獲取他們的批准。我覺得既是尊重又是保護。有些分享我覺得沒什麼大不了，但在他心裏卻是敏感的。我也曾試過在Facebook分享過一些牽涉他的事情，他感到不舒暢，我唯有致歉。

作者Facebook專頁：Shirley Siu好好經營自己

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「人比人 比死人」​】

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