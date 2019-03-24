原來父母送給我最好的禮物是……│Mommy Amy

曾經聽過有句說話是這樣說的：「做了父母後才更了解自己的父母」。這句說話我絕對認同，猶其是遇著充滿自己小時候影子的女兒；每每她扭計惡頂的時刻更明白自己父母當年有多難為。每回遇上一些管教矛盾時，我都會回想起自己的成長過程，然後慢慢發現原來在每個轉捩點中，父母都送了一份珍貴的禮物，以成就了今日的我。

這份珍貴的禮物叫「自由」。這份自由不是隨便的放任不理，而是用愛築成了後盾，然後以信任給予放手的勇氣。父母的這份勇氣在我自己都成為父母後才明白有幾難得，又有幾重要。

自由很難得，因為自由讓我能夠去追尋自己的夢想，並讓我能夠安心的做自己。自由同時亦很重要，因為每個錯誤決定中讓我學懂聆聽自己內心的聲音，並學會如何去追尋實在的快樂。父母在我的成長過程中未曾要求我成績要如何出眾，唯一要求我每次皆盡全力。他們給我自由去玩喜愛的課外活動，即使某些項目我在過了三分鐘熱度後便放棄堅持，有些我確實至今遺憾。

然後回望當下，我每日都被現今的學習競爭所困擾，望女成鳳，總希望可以為孩子準備最好的資源。因此過程中我可能無諮詢過子女，只自把自為地將我認為最好的都安排給女兒，並以今時不同往日來做擋箭牌。但這一切都真的是為她好嗎？我能像我父母一樣信任子女能安排自己的人生，適時把自由還給子女嗎？原來這真的很不簡單。每一次的回顧，我又會重新提醒自己，孩子有自己的人生，要信任孩子有創造的能力，讓父母放手操控，僅安份地做個同行者。共勉之!

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