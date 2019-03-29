【在職媽媽】細數11個在職媽媽才懂的事　錯過孩子成長就沒有下次

在現今社會環境下，女性產後便要上班，維持生計；但這往往錯失了與小孩相處的黃金機會。也許有些心酸只有同為在職媽媽的你才會明白。

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「家家有本難念的經」。有部分媽媽因為各種原因而沒有辦法做全職媽媽照顧孩子，所以每日都過得很艱辛。每一個階段，都遇上令自己很心酸的時候；但又有多少人能夠明白自己。

很多人都不理解在職媽媽的心酸。（Gettyimage／視覺中國）

1、寶貝哭着不放，並說媽媽你不要上班陪我玩。

2、寶貝年紀還小時，看見我出門上班，會揮手示意「再見」，然後轉身玩耍。

3、寶貝年紀還小時，均愛黏住照顧者多於我。

4、寶貝上學認識的朋友，我大部分都不認識。因為接放學的不是我。

寶貝哭着不放，並說媽媽你不要上班陪我玩。（Gettyimages／視覺中國）

5、我錯過了寶貝一歲前的第一次。

6、如果我那日下班太晚，回來時，寶寶已經熟睡了。我又錯過與寶貝相處的時光。

7、若然遇上同事和上司不支持和不懂尊重泵奶時，他們會說很多難聽的說話。

8、產後復工，媽媽很多時都因為壓力大增，而導致奶量大跌。

如果我那日下班太晚，回來時，寶寶已經熟睡了。我又錯過與寶貝相處的時光。（Gettyimages／視覺中國）

9、媽媽總是患了永久相思病似的。工作時，會無休止地記掛女兒，唯有不停查看手機的照片。

10、長期睏，但上班出錯時，總不能姓「賴」。因為是自己責任來的，唯有下次多加注意。

11、電腦、手機桌面的照片一定是小寶貝的可愛相片。

媽媽總是患了永久相思病似的。工作時，會無休止地記掛女兒，唯有不停查看手機的照片。（Gettyimages／視覺中國）

在職媽媽的心酸，老實說又豈是那麼少。孩子的成長只有一次，媽媽錯過了就沒有了。

孩子的成長只有一次，媽媽錯過了就沒有了。（Gettyimages／視覺中國）

內容提供：和牛媽媽

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【在職媽媽辛酸】11個在職媽的共鳴。媽媽心事有誰知」

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