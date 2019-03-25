【外傭相處】面對外傭提出奇怪要求　僱主宜先認清動機再作對策

據入境事務處數據顯示，截止至2019年2月，香港已有約39萬個外籍家庭傭工，即大約每7個家庭便有1個家庭聘請外傭。但礙於成長背景、生活文化、日常習慣等差異，外傭有些行為會有令僱主摸不著頭腦，當中不乏激到僱主「噴血」例子，我們訪問了有12年從事僱傭公司經驗的王偉東(Daniel)，為大家拆解與外傭相處時既常見又令僱主費解的二三事。 資料圖片、部份圖片由受訪者提供

Daniel在過去12年看過不同的僱傭關係，了解到香港家庭招聘外傭很多時是因為繁忙的工作，令她們難以打理家頭細務，惟有聘請外傭幫忙，讓自己可以抽身投入工作，有時也是迫不得已。他說：「每個僱主原先聘請外僱到家工作，都想好來好去，但請著激心外傭時，換來的卻是一肚氣。部分問題或源自文化差異。遇到這些問題，溝通是很重要，僱主可以找中介出手，加以解釋，只要外傭態度正面，微調的難度不大。」

以下的真人真事，可能會令僱主激心又費解，大家不妨參考Daniel的建議。

外傭打爛家中物品，但不會道歉。

(資料圖片) Daniel：中國文化注重禮儀，香港僱主講求紀律，做錯事會先道歉。面對這個情況，遇著外傭做錯事不道歉，僱主可不用太動氣，未必是他們沒有歉意，這可能受國家文化影響，他們對事物的看法多持樂觀態度，較不拘小節，如果僱主遇到以上問題，可找中介幫助溝通，外傭接收能力強，找第三方多加提點，也可達到僱主要求。

外傭提出不同理由問僱主借糧。

(資料圖片) Daniel：由於菲律賓與印尼等地方的家屬族群較大，他們對家庭觀念相對亦較強，也十分著重親情，所以不少外傭為了改善家人生活條件，不惜離鄉別井到外地打工賺錢，不少也要負擔全家人包括丈夫的生活開支。 當遇上家鄉親人遇到經濟困難，也寧願向僱主借錢以助親人解困。加上菲律賓、印尼等地的醫療福利不及香港優越，醫療負擔開支較大，若不幸遇到意外，更是手術費不菲。再者，一般外傭理財觀念較差，借錢概念相對隨便，如僱主遇到這種情況，可直接按自己意願處理便可。 外傭未能成功向僱主借糧，僱主會擔心外傭會向財務公司借錢、或會對小朋友不利或不專心工作。根據過往經驗，外傭借糧只會變本加厲。至於因為僱主拒絕借糧，而對僱主小朋友不利，則甚為少見。 另外，不少僱主以為，可以從外傭薪金中扣回相關金額。僱主要留意，勞工法例只容許僱主在外傭薪金中，扣減不多於薪金的四分之一。而外傭亦有機會，在此期間辭職，或因表現不理想而遭解僱。若僱主決定借錢予外傭，則要有心理準備，借出的金額或不能全數取回。

僱主星期日突然有事，想外傭工作幫手，但外傭不願配合，如常外出放假。

(資料圖片) 外傭星期一至六都為僱主做事，只得星期日休息。他們難得放假，或已經有假期計劃。僱主最好先查詢姐姐是否有計劃在先，如有計劃在先，姐姐可能難以啟齒直接拒絕僱主。僱傭關係是否愉快，在乎雙方互相尊重，僱主如對外傭表現或態度有意見，宜即時找中介協助解決，避免將文化差異的問題，不斷加劇到日後不可收拾的地步。