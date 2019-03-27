【日本爸爸】女兒天生爆炸頭　造型師爸爸花心思打造百變形象

小朋友如果有一把蓬鬆的頭髮的確不容易打理，但如果有個造型師爸爸的又另當別論了。一位叫SOTA的造型師爸爸，日常會上載自己為「小爆炸頭」女兒塑造不同髮型的短片及相片於instagram，憑其女兒可愛百變的形象吸引到大量粉絲！雖然大家的小朋友髮質未必相同，但亦可以參考一下他們的造型打扮，成為一個令人眼前一亮的小模特兒。

直髮夾、紮辮造型是好幫手

要處理蓬鬆的頭髮，用直髮夾和為他們紮辮是一個不錯的解決方法。SOTA經常會以短片形式分享為女兒變身過程，大約每段影片十多秒左右，雖然影片經加速剪接，但有部分方法是真的相當簡單快捷，真的可以十多秒就完成，以下這幾款紮法媽媽們要學起來。

直髮夾、紮辮造型是好幫手 要處理蓬鬆的頭髮，用直髮夾和為他們紮辮是一個不錯的解決方法。不過當然不是普通地紮個小馬尾就了事，日系風格就是要萌，以下這幾款紮法媽媽們要學起來。

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頭飾、帽造型 又直髮夾又要用定型產品很麻煩？一頂帽子就可以解決所有煩惱！只需要把頭髮弄整齊，帽子一戴上就可以外出，有時為蓬鬆髮質的小朋友戴個帽子，可以省下不少時間。除了帽子之外，大大的蝴蝶結髮帶，各種可以遮蓋大部分頭髮的頭飾都是好幫手。

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所以說不單止肯打扮的女人不會醜，願意花心思的父母，他們的小朋友也不會不萌！而且整件事最重要的不是出來的結果好不好看，而是父母肯為子女付出，而為子女打扮的過程更是一種溫馨的親子交流時光，現在不為小朋友打扮，到他們長大了，你想？他們也不願意了！