日耳曼奶奶VS港女新抱│德國紅蕃媽媽

在這地球上紛爭數之不完，除了各國之間的民族主權戰爭或經濟利益衝突，有一種關係，是每天每刻發生的次數比這類國際糾紛還要頻繁，那就是你我都非常熟識的日常婆媳關係。

十幾年前當我搬過來的時候，剛開始認識新朋友，他們都知道我過的是鄉間半田園式生活，也知道奶奶住在我隔鄰。不過當她們來訪，看見我跟奶奶的距離只相隔一個大院子時，還是衝口而出拋下一句：「Oh my God it’s too close!!」這隨便一句意簡情真，可讓大家明白到德國婆媳相處定義：就是保持距離好啲！

我常說一方水土養一方人，中德文化不同，不過談到婆媳相處，還是有異曲同工之妙。尤其德國女人非常之有自信，相比香港女士嬌怯，很懂得據理力爭。日耳曼奶奶固然是狠角色，但媳婦們也是小辣椒。他們字典裡，絕對沒有什麼婦道需要堅守，一旦出了分歧，鬧得水火不容，不相往來大有人在。在我十幾年來望聞問切，目測耳聽，德國女人還未結婚，剛認識男朋友媽媽的時候，已懂得做好防衛戰線，雙方暗中角力，不會像我們剛認識男朋友家長時，怎啥也會討好一下尊重一下的。 婚後有些極端得即使夫君早在祖家旁有地甚至建好大屋，還是因為阿家嫂不願跟婆家住得近而賣房另找住所；也有明明在家，來電顯示奶奶打來佯裝不在不去接電話的也大有人在（這招很有效又友善，我後來都用上了！）。更犀利的，是吵得雙方老死不相往來，甚至連奶奶過世也不去送行也有！ 那麼，日耳曼老媽子真的如此難侍候嗎？

吾家太后奶奶，本身就是家中么女，然後幾十年來給老爺寵得公主一樣，當我空降小區成為她的媳婦，心裡難免有一點怯。奶奶是不錯的，我覺得她一開始就抱著人家女兒千山萬水嫁過來，一定不能讓她突兀不舒來維繫大家感情。住久了，就有不少磨擦。

日耳曼民族天生紀律嚴謹，家居整理程度，是不能以井井有條來形容，他們總是要把家居打理得與六星級酒店齊名。舉例說，床單枕頭床冚內衣全部都要熨得筆直，洗手盤不能有水漬等等。試過有朋友訴苦，說奶奶昨天來大發雷霆，因為洗手間給客人抹手的毛巾微濕，就是說之前有人去過她沒有注意馬上換上喔！所以說，有時候我真的覺得他們潔癖帶點荒唐！

我認為家的感覺就是有點亂亂的，而不是室內設計雜誌封面或內頁圖。可是，我面對的是一位控制狂日耳曼村婦，開頭幾年每當她過來串門，門開了，馬上啟動她雙眼的加瑪射線功能，廚房的調味架，茶几上的書，椅背的外套‥‥她的這些開心大發現總會把我打落地獄。有段時候曾經令我情緒很崩緊，後來孩子出生，她的視線瞬間轉移，也理解帶孩子辛苦，就再沒有在這個問題上跟我開戰了。 我覺得無論是中國式美式德式任何式的媽媽，面對兒子的女朋友，母性僭意識總會有一種孩子被搶走的敵意。雙方關係如何拿捏得準磨合得宜，是一大門學問。有時受氣，我就跟自己說，先要感謝她把兒子養得好，我才喜得有情郎；其次就是其實長輩年紀大，跟他們相處時間真的不多，與其心中有刺口不應心的生活，倒不如寬心平順地相處吧！ 在婆媳關係這個骨節眼上，關鍵人物就是妳的丈夫，只要他站好隊，無論什麼情況都是屬於我們家嫂揮手區這邊的，則離天下太平之路不遠矣！畢竟，有時一句「阿媽年紀都咁大你咪就下佢囉！」，我們家嫂聽見，有時真的難聽過粗口。