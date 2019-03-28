【瘦身減肥】為食媽媽兩個月減15磅　學會用一茶匙油煮出不同菜式

當為人母之後，單是照顧孩子已失去私人時間與體力，遑論抽時間去想減肥的事。而且小朋友天天長大天天變，要找一個可以健康、無難度、可配合媽媽時間並可持續進行的方法，真是談何容易。育有3歲女兒的媽媽Candy生產後體重最高達至130 磅，腰間的贅肉如一圈水泡，雖然試過不同的減肥方法，但體重仍然反反覆覆。直到上年她找到一個不佔時間，又可滿足嘴饞的方法，再配合適量運動，成功在兩個月減去15磅，方法更可持續不反彈。 攝影：許珞珩 攝錄：繆鈞堤、詹郭敏 剪接：林宛津 （部份圖片由受訪者提供）

Candy在上年11月建立facebook專頁，專門分享減肥食譜，網頁發佈的菜色食香味俱全，同場更加映可愛的3歲女兒幸兒下廚短片，吸引不少媽媽讚好。Candy笑言自己天生是「吃貨」一名，未做媽媽前每逢放假都會走入廚煮幾味滿足食慾，直到女兒出世，「易胖體質」令她體重持續上升。「做媽媽後開始要煮飯給女兒吃，也會考量女兒的營養是否足夠，那時開始改變對煮食的看法。」

Candy在產女後體重曾一度達到130磅。 懷著幸兒時，Candy最高體重是140多磅，但「卸貨」後體重一直都維持在128至130頭的磅數，女兒三個月大的時候曾決心天天跑步要減重。「那段時間磅數有輕微下調，但因為女兒年紀少，我要用很多精力去照顧她，作為一個新手媽媽的自我要求很高，沒有媽媽、奶奶及工人支援，心力與身力也大量消耗。」 忙得連減肥也沒時間 跟大部份媽媽一樣，Candy亦希望給孩子一個完美媽媽， 設定不少標準要自己達到，總是提醒自己不可以這樣那樣對待女兒，當中所帶來的壓力真的不少。「那時我轉了Home Office，但留在家工作最難的是不能專心工作，會常常想著女兒，又要照顧她，又要做家務，又要做正職，其實是非常非常之難去兼顧，種種事情加在一起的壓力，我覺得自己當其時是有點承受不來。如果再加上要減肥，要控制自己食量，那種壓力亦成了另一種壓力。」 天下媽媽也知道兩歲前的小朋友最難纏，莫說做運動小朋友兩歲之後開始沒有以前那麼纏身，上廁所也很難。「再加上太累連做運動也無力，所以我將減肥這件事暫時擱置，但不是放棄，我先照顧好女兒再去想減肥的事。」

老生常談的減肥方法卻最有用

直到女兒兩歲Candy可以稍為「甩身」，就決定找出長遠並可持續保持健康磅數的瘦身方法。「媽媽可能因為要餵哺母乳，所以吃藥減肥一定不可以。我也試過減澱粉質，磅數有落但不適合我，因為不吃澱粉質在大熱天時也沾寒沾凍，而且整個人易累，我不可以無力湊女，現在我會逼自己去睡覺，因為我知道如果我玩電話玩得太久，第二日連對著女兒的耐性也減少，耐性不夠就很容易會鬧她，這是我不想發生的，所以也不想自己太累，我一定要有精力才能教導小朋友，所以澱粉質是一定要吃的，惟有用一個很傳統的方法，就是少糖、少油、少鹽，這是大家都知的事，再加上運動，這是最簡單的定律。」

+ 6 + 5 + 4

Candy以少油少鹽煮食並盡量戒糖，加上運動，成功在3個月減去15磅。 以一茶匙油煮出不同菜式 這個道理相信人人也知，但要如何實行卻是最難，Candy於是徵詢營養師意見，發現只要在想減肥的時間裏，用一茶匙油即可以做到。「糖就盡量戒掉，我會吃一些天然代糖，而鹽份就不用過份擔心，因為平時煮餸也不會太重手鹽 ，而且有女兒也不會想她吃得太鹹，正常份量即可。」 Candy之後開始研究如何用一茶匙油煮出不同菜式，發現其實不是很簡單。「其實當你煮一道菜的時候，你先想哪個步驟要落油，例如煮豬扒飯可能有三個步驟要落油，我就將一茶匙除開3，在早、午、晚餐三餐加起來不超過三茶匙油就已經成功了。」 去旅行不戒口 拉上補下維持平衡 每位減肥中的媽媽都有會遇上朋友飯局，Candy亦不例外，於是她選用拉上補下的方法。「我會盡量控制自己吃一些不太肥膩的食物，如果現在是維持體型期，這一餐吃多了下一餐就食吃得清淡點。好像我們一家人剛去了日本旅行一星期，拉麵 、壽司、燒肉、和牛，全部致肥的食物我都沒放過，去旅行應該要盡情吃，惟有回港後足一星期消淡餐點，只要跟足我剛才所說的，控制著著每餐一茶匙油，一星期後又下降到旅行前的磅數，就是這樣拉上一餐補下一餐去維持平衡。」

+ 3 + 2

Candy正式由130磅減到去 115磅用了兩個多月，並會一星期跑三日步，連熱身每次 45分鐘 ，令自己新陳代謝不會隨年紀而減慢。

「我絕對是那種當好有壓力的時候就會暴食的人， 雖然照顧女兒帶來壓力，但我絕對沒有後悔過做媽媽，我在單親家庭長大，比較沒有安全感，想去找尋愛，但女兒出生後，我感覺自己整個人充滿愛，不需要再去找。當了媽媽才發覺自己做到很多以前以為自己做不到的事，整個人比以前樂觀、正面得多，我無理由減不到我要做給女兒看。其實小朋友很天真，無論媽媽是肥是瘦，她都會覺得媽媽是世上最好看的。」