【迪士尼】Marvel蟻俠與黃蜂女主題遊樂設施　周日正式開幕

香港迪士尼樂園度假區（香港迪士尼）第二個Marvel主題項目─「蟻俠與黃蜂女：擊戰特攻！」將於3月31日（本周日）開幕。這是全球第一個以蟻俠與黃蜂女為主題的遊樂設施，更是首個有女超級英雄為主角的Marvel主題遊樂設施。 攝影：鄧倩螢

歷險旅程以全新創作的Marvel故事為背景，參加者會一嚐縮至螞蟻般大小的滋味，與蟻俠和黃蜂女對抗惡勢力Arnim Zola及其機械蟲軍團。故事加入了首個原創的香港Marvel角色--「神盾局科技館」總工程師林樂詩（Leslie Lam），由香港藝人宣萱飾演。她將會指導參加者使用武器，並提供戰鬥資訊。



+ 3 + 2

承接「鐵甲奇俠飛行之旅」的故事，設施同樣將背景設定在香港。鐵甲奇俠在九龍鬧市奮戰Hydra機械人時，決定召集蟻俠與黃蜂女前來捍衛「神盾局科技館」，因為只有他們可以縮小，從機械蟲盔甲縫隙間潛入其體內將其摧毀。面對成千上萬隻機械蟲，蟻俠與黃蜂女急需援手。身處「神盾局科技館」的訪客即時被號召加入行動，坐上神盾局最新研發的「突擊」戰車，配備電磁脈衝槍，與蟻俠及黃蜂女並肩撃敗敵人。



玩法：

設施設有150個射擊目標，分為多種形狀及大小。「突擊」戰車上的裝置會追蹤參加者射擊的命中率和準確度，累積所得分數將會顯示於戰車的屏幕上。分數會根據射擊目標的數量和大小計算，目標的體積越小，擊中得分就越高。如果能射中特定的組合和次序更可得到額外的積分。

*身高必須高於127cm才能參與遊戲

按圖看設施內部：

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作戰期間，參加者會不時接收到蟻俠和黃蜂女的通訊，並有機會聽到兩位英雄在互動對話中融入幽默的本地元素。沿途亦有一些隱藏的Marvel細節和彩蛋。

大約40款全新主題商品將會同步推出，火箭餐廳亦會出售主題餐飲。而樂園的門票就會換上全新的「蟻俠與黃蜂女」設計。

作戰期間，參加者會不時接收到蟻俠和黃蜂女的通訊，並有機會聽到兩位英雄在互動對話中融入幽默的本地元素。沿途亦有一些隱藏的Marvel細節和彩蛋。 大約40款全新主題商品將會同步推出，火箭餐廳亦會出售主題餐飲。而樂園的門票就會換上全新的「蟻俠與黃蜂女」設計。