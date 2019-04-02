【親子好去處】四月兩個免費活動　參觀少訊中心再玩轉親子嘉年華

四月份不單止有不少假期，而且距離考試還有一段距離，是帶小朋友去放鬆的好時機！而且不用家長們費神安排，這裡就有兩個免費的親子活動推介給大家，不過切記，活動都是名額有限，看完有興趣的記得馬上報名。

真人大富翁 陳兆焯教家長處理小朋友情緒

香港中華基督教青年會將於烏溪沙青年新村舉辦「親子Free Fun Day2019」，參與家庭除可親身體驗「青年會真人大富翁」以及復活節特備活動「蛋碌碌大賽」、「彩蛋DIY」及「尋寶SEEK EGG」等親子項目外，大會更邀請到正生書院校長陳兆焯先生主講「情緒難自制」講座，與家長剖析處理小朋友於不同年齡階段的情緒問題之方法，同時分享成年人如何有效管理自己緒情的心得。

除此以外，更有小朋友最愛的大型充氣彈床、營地設施、巨形積木、平衡車及旋風球等活動，絕對能玩得盡興！

親子Free Fun Day 2019

日期：4月14日（星期日）

地點：本會烏溪沙青年新村（新界沙田馬鞍山鞍駿街2號）

時間：下午２時至５時３０分

費用：只要新加入成為家庭會友、續會或介紹朋友成為家庭會友，便可免費參加！

詳情：www.ymca.org.hk/freefunday2019

名額有限，先到先得

少年警訊開放日

少年警訊開放日一向都十分受歡迎，而過往想入場就要排隊拎入場券十分不便，更有家長抱怨有家長排完又排，搶光入場券！不過今年就不同了，因為他們改用網上報名並以抽籤形式去派發1,000張入場券。

當日入場人士可體驗八鄉少訊中心的各項設施，包括繩網設施、高台飛索、充氣彈床等等，並可以欣賞由警察精英部隊，以及來自21個警區的少訊會員的示範和表演，更可以率先參觀當日開幕的少訊歷史館。

八鄉少訊中心開放日

日期：4月28日 (星期日)

時間：早上9時至下午5時

地點：元朗八鄉少訊中心 (元朗八鄕粉錦公路123號)

報名：https://event.hkpjpc.org.hk/open-day-2019

是次抽奬的中獎者名額共1,000個，而每位持票成年人可連同另一名成年人和兩名18歲以下人士進場 (三歲以下人士不用門票進場) 。

抽奬將於2019年4月10日舉行，結果將於2019年4月12日刊登於網頁，屆時中獎者只需於八鄉少訊中心正門或任何免費接駁巴士上車地點，向活動工作人員以手機或打印出示電子票入場券通知書上之二維條碼 (QR Code)，便可登上免費接駁巴士及進入八鄉少訊中心。

【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

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