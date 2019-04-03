有專業人士睇B、不用洗衫煮飯　出嫁後的真正度假勝地：娘家！

說到出嫁後的日子，若是有跟老爺奶奶住的媳婦一定有很多苦水吐不完，因為很多奶奶都會對媳婦有一定的要求，不但要勤勞做事、還要替小孩處理大小二便、空餘時間更要照三餐關心老爺奶奶。有位已當二寶媽的網友就提到，出嫁後只要感到身心俱疲，只要去一個地方馬上充飽電，不但可以翹腳玩手機、電視轉去轉去沒人管你，還有人幫忙一打二，根本就是度假勝地！

這個讓她狂讚的地方就是娘家！（爆怨公社）

這個讓她狂讚的地方就是娘家啦！俗話說「世上只有媽媽好」，只要一回家，想躺就躺，肚子餓還有現成的食物可以吃，根本超爽啊！網友：「真的，最愛在媽媽身邊當廢物，躺在床上喊著要吃水果，雖然會被唸沒手，但是一樣會切來！然後我爸是一直問餓不餓」、「真的，回媽媽家就是自動耍廢，什麼都不會，還吵著想吃什麼吃甚麼，老媽不管反應如何，完全就是照單全收！」、「真的，在夫家是超人，在娘家是廢人」、「回娘家就是當個小廢物啊！我一回去就是各種躺XDDD」、「我回娘家也會自動開啟廢人模式，最多只負責幫我自己孩子洗澡，洗衣煮飯打掃我媽都包辦了。我媽根本是一打三（加我）」、「真的……每個星期都回娘家當坨會呼吸的肉」、「回娘家耍廢機制自動開啟，茶來伸手，飯來張口，超幸福的」。

不只媽媽靠得住，娘家「神隊友」一籮筐：「我回娘家也很多人幫忙帶小孩，有四個叔叔、三個嬸嬸、一個親弟弟、四個堂弟、三個堂妹、還有我爹、隔壁嬸婆都會輪流幫忙抱小孩，回娘家好幸福」、「真的，回娘家有舅舅還是神隊友保母，偽雙男寶丟給他們照顧，真的很無微不至」、「真的，吃飯睡覺找外婆，聊天找外公，放風放電找舅舅，回娘家常常讓我閒到不知所措XD」、「娘家的阿公阿嬤以及阿姑都是神隊友」。

連女婿回娘家都爽爽的：「老公在夫家是少爺，在娘家是貴客啊！跟我回娘家也都在睡覺+1」、「女婿在娘家也超爽的好嗎！根本像少爺在伺候了～」、「跟我老婆回娘家，2人同時啟動耍廢模式」、「真的，女婿愛跟老婆回娘家勝過回婆家，因為娘家愛屋及烏啊！」、「這也是真的，娘家媽媽也都會知道女婿愛吃什麼」、「女婿不管在哪個家都超爽！」

網友紛紛貼圖分享回娘家有多幸福（點圖瀏覽）↓↓↓

在家當女兒，離開時當「女兒賊」：「每次一定會拿兩大袋回來」、「真的，然後要離開了還硬塞一堆好吃的」、「每次回娘家都像公主一樣，三餐媽媽都會煮好吃的菜，要回去的時候，我媽都準備一大箱的菜肉水果要我帶回去，搞得我好像是住在荒野沒有市場一樣，有媽媽真棒」、「真的XD我回去我媽也是準備一大堆的東西給我帶走，小孩也都幫我照顧讓我放鬆一下，媽媽真的神隊友！」、「每次回去好像女兒賊，媽媽都會拿一堆東西，好像怕你餓死一樣」。

看這麼多媳婦都心有戚戚焉，可見在夫家真的很容易累積壓力啊，雖然大家都贊同還是回自己家好，不過也有少數網友認為在夫家反而更舒適，等級高的甚至兩邊通吃，一年365天都在度假啊：「我回娘家跟婆家都這樣，超廢」、「我沒有媽媽寵，但是我有婆婆寵，以上敘述的渡假勝地是婆家」、「我是相反，我婆婆才會這樣對我，在婆家是大小姐，在娘家卻是個傭人，唉～」、「我反而是在婆家比較舒服，回娘家會被管東管西的」、「我不管哪邊都在度假XD婆家：婆婆、二伯、小叔*2，娘家：爸媽姐妹」。

其實會覺得回娘家好，主要也是因為跟家人一起住了很多年，生活習慣都很了解所以才比較舒適吧，享受同時別忘了自己的娘家也可能是別人的夫家啊！記得好好善待人家！

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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