【免費兒童遊戲室】新界及離島區16間室內遊戲室　假期放電好去處

香港步入春夏季，不單止天氣炎熱而且時有不測之風雲，所以在室內環境玩樂是最好的解決方法！香港雖然Playroom盛行，不過始終要收費，其實康文署轄下有不少兒童遊戲室，可免費供給9歲以下，並且不高於149cm的小朋友暢玩。不過需要自行排隊輪候，遊玩時間每節大約在45-50分鐘之間，而且部分遊戲室距離接近，可以一連玩幾個！

荃灣區

荃灣體育館

荃灣體育館是荃灣區內惟一設有的兒童遊戲室的地方，該兒童遊戲室以海洋為主題，有雙層攀爬架迷宮、機關及滑梯等等，而且年紀較細的小朋友想玩得更安全，更可以前往轉為他們而設的小小孩玩樂區。

地址：新界荃灣永順街53號

面積：220平方米

人數限制：30人

定期保養日：每月第一及第三個星期四上午7時至下午1時 (如該日為公眾假期，保養日則順延至下一個工作日)

查詢電話：2392 9570

元朗區

屏山天水圍體育館

鄰近天水圍西鐵站，以大自然為主題，設施相對不多比較空曠，而且每節限制人數為24人，感覺上較少人玩得更自在。

地址：天水圍聚星路1號

面積：135平方米

人數限制：24人

定期保養日：每月第一及第三個星期三上午7時至下午1時 (如該日為公眾假期，保養日則順延至下一個工作日)

查詢電話：2350 9455

天瑞體育館

天水圍另一個比較多人認識的地方就是濕地公園，不過除了去真正的濕地公園外，去這個以「濕地遊蹤」為主題的遊戲室也可以認識到當中的小動物。與屏山天水圍體育館的兒童遊戲室相似，設施不多勝在少人地方平坦空曠。

地址：天水圍聚星路1號

面積：135平方米

人數限制：24人

定期保養日：每月第二及第四個星期二上午7時至下午1時 (如該日為公眾假期，保養日則順延至下一個工作日)

查詢電話：2446 6609

天暉路體育館

天暉路體育館的兒童遊樂室面積較大，設施不再單單是平鋪的軟墊為主，有一些攀爬架、小滑梯等等。2012年尾才啟用，因此所有東西都較新。

地址：新界天水圍天瑞路63號

面積：315平方米

人數限制：40人

定期保養日：每月第二及第四個星期三上午7時至下午1時 (如該日為公眾假期，保養日則順延至下一個工作日)

查詢電話：2473 0229

元朗體育館

元朗體育館的兒童遊戲室以糖果社主題，色彩佈置十分鮮艷！牆壁上有不少感官體驗的玩樂設備，場內最受歡迎的是蛋糕造型的小滑梯。

地址：元朗馬田路52號元朗文化康樂大樓3樓

面積：160平方米

人數限制：26人

定期保養日：每月第二及第四個星期二上午7時至下午1時 (如該日為公眾假期，保養日則順延至下一個工作日)

查詢電話：2891 9207

葵青區

青衣西南體育館

青衣西南體育館於2017年啟用，室內兒童遊戲室主題還是最常見的「海洋」，有滑梯、攀爬障礙設施，和一些封閉式的遊戲室設計不同，這裡用落地大玻璃採光，相對來得舒服。

地址：新界青衣涌美路70號

面積：350平方米

人數限制：46人

定期保養日：每月第一及第三個星期二上午7時至下午1時 (如該日為公眾假期，保養日則順延至下一個工作日)

查詢電話：2341 0102

北區

聯和墟體育館

聯和墟體育館的兒童遊戲室比較適合幼兒，皆因場內沒有甚麼設施，只是一個有軟墊的自由空間。以農場為主題，現場有多個動物軟枕，小朋友可從中認識到更多不同動物。

地址：新界粉嶺聯和墟和滿街9號3樓

面積：130平方米

人數限制：24人

定期保養日：每月第一及第三個星期一上午7時至下午1時 (如該日為公眾假期，保養日則順延至下一個工作日)

查詢電話：2677 5149

保榮路體育館

保榮路體育館的兒童遊戲室是全港最大的，遊戲室翻新後主題是「小小世界」，皆因以往有議員投訴過該遊戲室空間大但「無嘢玩」，翻新後的確是目前數一數二好玩的！空間夠大，有滑梯、攀爬障礙架等，似足坊間要令費的Playroom！

地址：新界上水百和路19號

面積：370平方米

人數限制：60人

定期保養日：每月第二及第四個星期一上午7時至下午1時 (如該日為公眾假期，保養日則順延至下一個工作日)

查詢電話：2639 2979

沙田區

馬鞍山體育館

馬鞍山兒童遊戲室的主題「奇趣礦洞」，空間不大，但勝在主題特別和牆壁圖案豐富。設施只有一條短滑梯和一些搖搖椅。

地址：新界沙田馬鞍山鞍駿街14 號

面積：130平方米

人數限制：20人

定期保養日：每月第一及第三個星期一上午7時至下午1時 (如該日為公眾假期，保養日則順延至下一個工作日)

查詢電話：2631 1597

圓洲角體育館

圓洲角體育館兒童遊戲室是目前面積第三大的，更是不少家長認為是最好玩的兒童遊戲室！主題為森林，有各式各樣動物搖搖椅配合主題，牆壁上有加強小手協調等的感官刺激設施，雖然場內欠奉挑戰性或刺激的設施，但主題配合做得好以及空間充足是家長喜歡的原因。

地址：新界沙田銀城街35號

面積：324平方米

人數限制：40人

定期保養日：每月第一及第三個星期四上午7時至下午1時 (如該日為公眾假期，保養日則順延至下一個工作日)

查詢電話：2509 9108

大埔區

大埔墟體育館

大埔墟體育館的兒童遊戲室主題是「田園」，只有簡單的動物造型軟墊及小滑梯，最好相約子女的朋友一同前往，否則可能會稍嫌沉悶。

地址：新界大埔鄉事會街8號 大埔綜合大樓6樓

面積：125平方米

人數限制：30人

定期保養日：每月第一及第三個星期一上午7時至下午1時 (如該日為公眾假期，保養日則順延至下一個工作日

查詢電話：3183 9011

離島區

長洲體育館

長洲體育館的兒童遊戲室主題就是「長洲」,這裡的設計有齊長洲的特色景點和活動，包括：滑浪風帆、張保仔洞、包山等等。而且這裡使用遊戲室的人不多，有機會不用排隊！

地址：長洲醫院路三號

面積：124.8平方米

人數限制：40人

定期保養日：每月第一及第三個星期一上午7時至下午1時 (如該日為公眾假期，保養日則順延至下一個工作日)

查詢電話：2981 6285

東涌文東路體育館

東涌文東路體育館的兒童遊戲室主題是「航海歷險」，所以有一些設施是模擬船隻，讓小朋友可以掌舵扮演船長，也有滑梯和簡單的軟墊佈置，小朋友絕對可以盡興。

地址：新界東涌文東路39號東涌巿政大樓二樓

面積：145.4平方米

人數限制：48人

定期保養日：每月第一及第三個星期一上午7時至下午1時 (如該日為公眾假期，保養日則順延至下一個工作日)

查詢電話：2109 2421

西頁區

香港單車館

香港單車館的兒童遊戲室以「極限運動」為主題，佈置方面可以說是男孩子的最愛，有越野車、賽道等。而空間相對都較大，採光做得不錯。

地址：將軍澳寶康路105-107號

面積：286平方米

人數限制：45人

定期保養日：每月第一及第三個星期二上午7時至下午1時 (如該日為公眾假期，保養日則順延至下一個工作日)

查詢電話：2878 8622

坑口體育館

坑口體育館兒童遊戲室以「奇妙水世界」為主題，最特別是場內有一個「S」形的傳臉筒，小朋友可透過上下兩個鏡窺視到彼此，而且場內還有一個方便的洗手空間，是專門給小朋友身高使用的，相當貼心。

地址：將軍澳培成路38號 西貢將軍澳政府綜合 大樓1樓

面積：226平方米

人數限制：40人

定期保養日：每月第二及第四個星期二上午7時至下午1時 (如該日為公眾假期，保養日則順延至下一個工作日)

查詢電話：2623 5928

調景嶺體育館

調景嶺體育館兒童遊戲室以「海洋世界」為主題，主打有兩個玩樂設施，分別是一個黃色潛水艇和一個小小的攀爬探索區域。

地址：將軍澳翠嶺路2號

面積：249平方米

人數限制：40人

定期保養日：每月第二及第四個星期一上午7時至下午1時 (如該日為公眾假期，保養日則順延至下一個工作日)

查詢電話：2481 5033

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