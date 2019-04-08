什麼是最好的育兒之道？︳失敗媽媽

小言（化名）的家都是晚睡一族，因為爸爸的工作無法早回來，而且可能一周都沒有一天假期，孩子只能每晚12點睡覺，才能有一小時和爸爸相處的溫馨時光。 【讀者來稿】

「晚睡不好呀！對孩子不好。」、「要孩子情緒好、身體好，要9點前睡。」、「不應該要孩子遷就爸爸，應該是爸爸要轉工吧……太苛刻了這份工作。」「孩子身體比和爸爸玩重要吧？」

小言媽媽聽到很多關心、很多很有道理的意見，但是卻感受不到同理。

雖然孩子早睡對身體好，但每家苦處不一，未能斷論每家孩子必須在幾時幾分睡，就是對孩子最好。（gettyimage/視覺中國）

坦白說，我要陳皮每天9點前一定要睡覺，沒有出外的話更會要他8點半就睡了。但是，不一定其他孩子都9點睡覺就是「最好」。我覺得（其實也不用覺得），這樣一定會有「傷害」，大部分人晚睡也沒有死掉，只是未必對身體好。

人生在世，基於每人的處境，很多事情其實也是很無奈。譬如說要超時上班工作、譬如家中沒法每天煮住家飯，只能去吃快餐，其實都很傷身啊！為什麼我們都要做？不可以自由選最好的選擇嗎？就是因為不是每個人在這一刻都有足夠的動力和條件改變。那不能改變是否就一定會有問題？這就看觀點與角度了。

不少雙職爸爸／媽媽都需超時工作，未必能準時回家煮住家飯和陪子女。（gettyimage/視覺中國）

就好像陳皮爸爸，有時候工作的限制，一周可能最少有兩晚不能回家睡。有些朋友知道後，都會覺得太誇張了吧，又不是到外地工作，怎麼能容讓另一半不回家睡呢？但只有我和陳皮爸之間懂得，這樣是對我們家最好的決定，爸爸能維持在這份他不能放棄的工作下，多睡幾小時，節省來回的士錢（太晚沒有公共交通了）……還有很多很多對我們家來說這是最合適的理由。

做爸爸的也希望跟子女享天倫之樂，奈何為世所逼，未必能陪伴子女每一個成長時刻。（gettyimage/視覺中國）

外人覺得人家這樣做、這樣生活，就一定會有傷害，這種想法也是彼此有時無法心靈相通、難以溝通的原因。如果我們在家、在外交流都只堅持己見，相信自己的看法是最「正確」，想想看，孩子也會覺得我們很難溝通，慢慢長大了，大家都半步不退讓，彼此都很難下台。

一位我非常欣賞的朋友說過，一個人相信不相信一件事，是無法被「說服」的。我們不可能給人證明什麼，除非他自己願意去看到證據，自己證明給自己看。如果是真相，就是不言自明，不需要被證實的，清者自清。網絡資訊隨手可得，每位家長都有太多的育兒心得。爸媽們，我們都要小心不要把關心的言辭變成傷害對方的說話。

和陳皮參與共學時，認識了很多不同背景、教育想法的家長，有時候多看、多聽後，就會發現其實沒有真正的育兒專家，沒有人能經歷過所有育兒的困難處境和挑戰。

每家面對的情況都不一樣，不能把專家所言奉成金科玉律而強加別家孩子身上，這時真心作為一個聆聽者就可以了。（gettyimage/視覺中國）

香港爸媽，我們都需要更多地尊重每家孩子，每家有不同的家規、生活方式呢。（當然，家暴或嚴重傷害孩子的行為是例外啦。這些不得不介入）。有時候，我們要承認自己未必能給予意見，只能好好地聽，欣賞對方的勇氣，就是給予對方最大支持的開始。

作者簡介：失敗媽媽之日常

一位平凡的基督徒全職媽媽Carrie，讀了教育碩士、上過無數教師培訓課程，本著以主耶穌為榜樣，以為可以理想化教養孩子，但低估了自己的不完美，以致每天育兒和教養都充滿血淚和笑料。現為小島學園董事，育有一子陳皮。

作者Facebook專頁：陳皮下廚