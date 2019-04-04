【麻疹爆發】德國學校禁止未接種疫苗師生回校│德國紅蕃媽媽

醫生，唔打針得唔得？
說的是近期，應該是全球家長熱話：疫苗。
麻疹正在全球爆發，香港錄得病例暫時仍是雙位數，德國在今年頭兩個月已錄得203宗，其中89宗是十四歲以下兒童個案。當然不能用一個國家跟一個城市比較，不過光是德國錄得病例，比去年同期76宗比較，增幅接近三倍。所以，麻疹成為全國熱話，隔幾天又報導了。
就以北部一間文法中學為例，幾天前就有報導指，上週五學校証實錄得一宗麻疹病例，校方開出強硬措施，要求所有學生携帶疫苗咭回校檢查，沒有接種的，不得回校，甚至不能參與星期二的高考，考生要待五月後補考。截至星期一已有十四名學童和十三名老師因為沒有接種而回家。
德國孩子的針卡。
針對近年麻疹個案增加，槍頭就第一時間指向反疫苗人士。我身邊也接觸不少拒絕幫小朋友接種的家長，加上順勢療法(Homöopathie)在德國根深蒂固，反對打針的人也越來越多。堅持不打的，有他們死守的信念，堅持要打的也有捍衛原因。不過，麻疹如此散播，聯邦政府已開始討論，推行強制接種(Impfpflicht)的必要性。最新民意調查，就有百分之七十七受訪國民認為必需執行。
打，不打，這個議題要我在這裡討論，就是跟豬八戒照鏡子沒分別。朋友間更加傷感情，試過媽媽飯局中，有執業是醫生的太太輕描淡寫說昨天一家去打流感針，席間就有反疫苗人士閃過一絲「妳想謀害全家」的輕蔑眼神，幸好那位太太是醫生，反疫苗太太不敢挑機，事情就這樣輕輕帶過。所以，不如說說身邊的德國媽媽怎樣面對好過。
大部份媽媽都會安排孩子接種，的而且確是有認識的幾位媽媽，非常虔守信念，不讓孩子接種任何疫苗。也有一位，萬不情願，但又不敢不打，於是三番四次把接種預約推遲，理由是孩子越遲接種，身體發展更成好再打，就減少出現副作用。這位媽媽，到了預約當日，還不停跟醫生嘮叨講價，又不斷陳述疫苗副作用等等，結果醫生火起，氣得說既然你不信任我的專業就請妳找另一位醫生，把她趕走。
這幾近位媽媽後來又怎樣呢？
沒有替孩子接種的，有天幼稚園告示，說校內錄得一宗水痘個案，其中一位媽媽把孩子藏在家隔離，好幾星期不讓孩子上幼稚園。那位被醫生掃出門的媽媽，找到另一家診所替孩子打針。
雖然反疫苗人士越來越多，但是回看那個民意調查，甚至網上口侏筆伐，支持打疫苗的仍然是大比數。畢竟日耳曼民族講求紀律，不是什麼極端的政見或社會議題，大多傾向信任政府信任國家。那吾家兩屁孩有接種嗎？呵呵，孩子私隱喔，大家自己想想吧！
紅蕃媽媽德國生活紀事
簡介：
紅蕃媽媽，千里尋夫成功，移居德國十多年，屋邨姑娘跟上德國鄉村長大丈夫，育有兩名極度恐怖頑劣小兄弟。天天就是跟這對非正常小人類鬥智鬥力，每晚八時前耗盡他們身上每一格電，令他們倦極入睡，乃紅蕃媽媽每天生存目標。
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