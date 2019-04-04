【親子好去處】3千幅作品帶你走進梵高的世界　動感星空展現眼前

家長帶孩子去博物館最怕他們喧嘩奔走影響他人，今次世界巡迴展覽「梵高在世：多感官體驗展覽」正式登陸香港。展館以投影、聲音及交響樂，以多感觀官互動方式展示3000幅包括梵高名畫、書信及手稿，同場特設繪畫教學室，可讓小朋友即時發揮藝術與創意，絕對適合大小朋友入場欣賞。 攝影：歐嘉樂 攝錄：陳樂希 剪接：李紫銘

展覽由梵高的睡房開始，以3D立體高清技術，打印出名作「The Bedroom」，將觀眾帶到18世紀的藝術時空。在進入兩大展區之前，家長可先向小朋友講解在旁圖文並茂的梵高生平事蹟及作品介紹，加深小朋友對梵高的認識。



展館劃分兩個區域，展館1將1880至1890年代梵高到訪阿爾勒、聖雷米及奧維爾所創作的「十二朵向日葵」及其他珍貴書信手稿，投射到牆壁及柱上。 展館2主要集中梵高著名的「星空下的咖啡廳」及「星夜」等名作，配上鮮明的燈光投射到圍牆及地面上，並根據梵高創作時不同的心情，配上不同背景音樂，震撼地將讓觀眾穿越到梵高當時的藝術世界。

同場特設繪畫教學室，播放教學片段，向觀眾示範人像及植物創作技巧，大小朋友也可於教室提供的畫布上自由繪畫，即時發揮藝術與創意。

展覽設有紀念品及美食專區，售賣以印有梵高名作的T恤、手挽袋、文具、海報及特色小食，觀眾更可即場選購不同尺寸的畫作帶回家。

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「Van Gogh Alive 梵高在世：多感官體驗展覽」活動詳情： 日期：由2019年4月6日至7月7日

地點：九龍灣常悅道18號富通中心1樓

開放時間：

星期一至四：10：00-21：00

星期五至日及公眾假期：10：00-22：00

門票：

成人（15歲或以上）：$ 230

小童（4歳室15歳）/全日制學生：$ 190

小童（4歲以下）：免費

家庭（兩張成人票+一張小童票）：$550 •學生必須出示有效學生證

•攜同多於一名小童，將需額外購票

•另加每人港幣20元服務費

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