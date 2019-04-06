文化差異：英國人洗碗不沖走洗潔精　下次直接用？│倫敦爸媽

【讀者來稿】上篇講過英國牙醫協會和衛生署教大家刷牙不用漱口，不漱口還可以一試，但洗碗不過清水，我們真是……膽子未夠強大。

我問你呀，你幫BB沖涼是否都是開一盆水，跟住在裏面用洗頭水幫他洗頭、用梘液幫他沖身？你之後會不會幫他過水啊？ 英國朋友，2019

香港人一般洗碗的程序是怎樣的？大概都是以下幾個步驟：

1、沖水。

2、用洗潔精擦洗。

3、用清水沖洗乾淨。

4、抹乾或晾乾。

而英國人呢？

1、開一盤洗潔精水。

2、擦洗。

3、抹乾或晾乾。

香港人傳統的洗碗方式是用洗潔精擦洗碗具，再用清水沖乾淨，最後是抹乾。而英國人卻直接跳過用清水沖乾淨的步驟。（Gettyimages／視覺中國）

吓！好像少點什麼……你沒有看錯！英國人是不用清水洗碗的！如果你細心留意一下英國影集，就會發現他們都是這樣洗碗的……

知道了之後當然要找一些英國朋友學術研究一下啦！

朋友：「我問你呀，你幫BB沖涼係否都是開一盆水，跟住在裏面用洗頭水幫他洗頭、用梘液幫他沖身？你之後會不會幫他過水啊？」

我哋：「聽你講完之後，我都差點被你說服到，但洗澡跟洗碗不一樣啊！你這樣會把洗潔精也吃下去喎！」

朋友：「洗潔精無毒㗎！和碗碟一齊乾，下次馬上用得，幾方便！」

無言……沒有毒和可以食用好像有點分別！

「不知道是不是吃得多洗潔精，會乾淨一點呢？」奉勸一句，大家還是不要試為好！事實上，現時英國大部份家庭都有洗碗碟機，家人食到洗潔精的情況應該大有改善，但如果他們只需洗幾個碗而不想開機，他們仍然會用傳統的方法洗碗。

現時英國大部份家庭都有洗碗碟機，清潔度較高。不過如果他們只需清洗幾個碗具，還是會選擇手洗的方式。（Gettyimages／視覺中國）

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【文化差異】洗碗唔過水，你夠唔夠膽試？│倫敦爸媽」​】

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