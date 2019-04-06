【親子關係】大個啦妳，仲要人抱？│Sci Papa

不過，細心想想，長大了真的不需要別人抱嗎？我不開心時都希望太太給我一個擁抱，為何小朋友幾歲大就開始將抱變成一種奢侈？

「妳咁重，抱妳唔起啦！」

什麼時候開始，擁抱變成一種「離地」的願望？

記得一年前，筆者開始有肩周炎及坐骨神經痛，於是我跟女兒說：「爹哋抱唔到你，因為爹哋嘅膊頭同條腰都受咗傷。」女兒答我：「你唔使抱起我㗎，你痞低我咪可以抱返你囉。」小孩成長了，會漸漸學會理解擁抱的改變，她的渴望再不是雙腳離地，反而是緊緊抱著的那種溫暖。

（Getty images）

不要只擁抱小孩，而忘記了自己的父母。

還記得筆者在父親病臥在床上時，才把20年來沒有做過的擁抱，再主動的多做幾次。那時候，竟然成為我與父親最親密的日子。他在我小時候不知抱了我多少次，我卻不自主的忘了，反而成長後的擁抱，才能讓我深深記著他的溫暖。

不要只擁抱父母及小孩，卻又忘記了自己的另一半。

在忙著湊小孩及照顧父母時，我們最容易忘記了身邊默默付出的那個他；一個失意時會抱著你哭、快樂時會抱著你笑、纏綿時會抱着你輕輕細語的人。

擁抱的那種零距離，確實能令兩個人的心靠得更近。你，今日抱咗未？

#唔好誤讀

#唔係叫你亂抱陌生人

#擁抱係要留俾身邊愛你的人