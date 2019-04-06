【親子關係】大個啦妳，仲要人抱？│Sci Papa

撰文：科豆
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「大個啦妳，仲要人抱？」
這句都可算是父母們經常用的金句。
不過，細心想想，長大了真的不需要別人抱嗎？我不開心時都希望太太給我一個擁抱，為何小朋友幾歲大就開始將抱變成一種奢侈？
「妳咁重，抱妳唔起啦！」
什麼時候開始，擁抱變成一種「離地」的願望？
記得一年前，筆者開始有肩周炎及坐骨神經痛，於是我跟女兒說：「爹哋抱唔到你，因為爹哋嘅膊頭同條腰都受咗傷。」女兒答我：「你唔使抱起我㗎，你痞低我咪可以抱返你囉。」小孩成長了，會漸漸學會理解擁抱的改變，她的渴望再不是雙腳離地，反而是緊緊抱著的那種溫暖。
（Getty images）
不要只擁抱小孩，而忘記了自己的父母。
還記得筆者在父親病臥在床上時，才把20年來沒有做過的擁抱，再主動的多做幾次。那時候，竟然成為我與父親最親密的日子。他在我小時候不知抱了我多少次，我卻不自主的忘了，反而成長後的擁抱，才能讓我深深記著他的溫暖。
不要只擁抱父母及小孩，卻又忘記了自己的另一半。
在忙著湊小孩及照顧父母時，我們最容易忘記了身邊默默付出的那個他；一個失意時會抱著你哭、快樂時會抱著你笑、纏綿時會抱着你輕輕細語的人。
擁抱的那種零距離，確實能令兩個人的心靠得更近。你，今日抱咗未？
#唔好誤讀
#唔係叫你亂抱陌生人
#擁抱係要留俾身邊愛你的人
作者簡介：Sci Papa（專頁：Scientific Papa）
喜歡科學，但更喜歡老婆跟女兒。覺得科研跟「湊女」都是要有極度的耐性，不怕失敗，還要懂得自我反思後用不同方法再嘗試！將育兒及科學融合，期望伴着女兒走一條快樂的成長路。
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