【免費兒童遊戲室】九龍區10間室內遊戲室　玩轉夢幻糖果屋

香港步入春夏季，不單止天氣炎熱而且時有不測之風雲，所以在室內環境玩樂是最好的解決方法！香港雖然Playroom盛行，不過始終要收費，其實康文署轄下有不少兒童遊戲室，可免費供給9歲以下，並且不高於149cm的小朋友暢玩。不過需要自行排隊輪候，遊玩時間每節大約在45-50分鐘之間，而且部分遊戲室距離接近，可以一連玩幾個！

九龍城區

何文田體育館

何文田體育館兒童遊戲室以「熱帶森林」為主題，於17年翻新裝修，現在的滑梯更刺激好玩，而且加設了一個專門給幼兒玩樂的專區，不過整體上空間還是太小。

地址：九龍何文田忠義街1號

面積：85平方米

人數限制：20人

定期保養日：每月第一及第三個星期二上午9時至下午2時 (如該日為公眾假期，保養日則順延至下一個工作日)

查詢電話：2762 7837

紅磡市政大廈體育館

紅磡市政大廈體育館兒童遊戲室以「熱帶森林」為主題，大型玩樂設施欠奉，但有很多動物造型軟墊分布在每個角落。

地址：九龍紅磡馬頭圍道11號 紅磡市政大廈5樓

面積：90平方米

人數限制：30人

定期保養日：每月第二及第四個星期一上午9時至下午3時 (如該日為公眾假期，保養日則順延至下一個工作日)

查詢電話：2765 0586

觀塘區

鯉魚門體育館

鯉魚門體育館兒童遊戲室以「海洋世界」為主題，單是望海景的大玻璃已經令人心情愉快！設施方面只有簡單軟墊和一個短滑梯。

地址：九龍油塘鯉魚門徑6號鯉魚門市政大廈2樓

面積：150平方米

人數限制：30人

定期保養日：每月第二及第四個星期一上午9時 至 下午3時 (如該日為公眾假期，保養日則順延至下一個工作日)

查詢電話：2349 3954

順利邨體育館

順利邨體育館兒童遊戲室以「森林」為主題，環境空曠多空間，設施相對較小。而且落實多年，可能部分設施略為殘舊。

地址：九龍觀塘順利邨道33號

面積：167平方米

人數限制：30人

定期保養日：每月第一及第三個星期一上午9時至下午3時 (如該日為公眾假期，保養日則順延至下一個工作日)

查詢電話：2951 4136

藍田(南)體育館

藍田(南)體育館兒童遊戲室以「濕地」為主題，牆壁上的畫和現實遊戲室布置相連，形成一個平面與現實的結合，影相會有不錯的效果。設施方面有軟墊，圍起了一個小空間給幼兒。

地址：九龍觀塘藍田碧雲道170號

面積：130平方米

人數限制：30人

定期保養日：每月第二及第四個星期三上午9時至下午3時 (如該日為公眾假期，保養日則順延至下一個工作日)

查詢電話：2379 9254

深水埗區

北河街體育館

北河街體育館兒童遊戲室以「糖果屋」為主題，是比較有特色和吸引的遊戲室，環境十分夢幻，比較接近坊間Play House質素，有兩層的攀爬設施、滑梯，也有足夠空曠位置跑動。

地址：九龍深水埗基隆街333號 北河街市政大廈5樓

面積：約110平方米

人數限制：28人

定期保養日：每月第一及第三個星期三上午7時至下午1時 (如該日為公眾假期，保養日則順延至下一個工作日)

查詢電話：2729 1010

石硤尾公園體育館

石硤尾公園體育館兒童遊戲室以「森林」為主題，優點是較少人，設備也是最普通的軟墊配件和小滑梯，沒有太大特色。

地址：九龍深水埗南昌街290號

面積：184平方米

人數限制：30人

定期保養日：每月第二及第四個星期二上午9時至下午3時 (如該日為公眾假期，保養日則順延至下一個工作日)

查詢電話：2784 7424

黃大仙區

彩虹道遊樂場

彩虹道遊樂場兒童遊戲室以「森林」、「海洋」為主題，遊戲室一般都是在體育館內，而這個遊戲室是全港惟一一個單幢建築物，是獨立出來的，而且有兩間遊戲室！有透光的天窗，空曠的環境但設施則沒有亮眼的地方。

地址：九龍黃大仙新蒲崗彩虹道150號

面積：森林主題77.3平方米、海洋主題71平方米

人數限制：10人

定期保養日：/

查詢電話：2326 2517

蒲崗村道體育館

蒲崗村道體育館兒童遊戲室沒有特定主題，主打一個簡單的滑梯設施，還有一些煮飯仔玩具以及城堡造型玩具擺設。

地址：九龍黃大仙慈雲山蒲崗村道120號

面積：130平方米

人數限制：30人

定期保養日：每月第二及第四個星期一上午9時至下午3時 (如該日為公眾假期，保養日則順延至下一個工作日)

查詢電話：2325 3585

油尖旺區

大角咀體育館

大角咀體育館兒童遊戲室以「森林」為主題，有一個小型滑梯配套設施，攀爬設施較窄小，身型較大的小朋友也許玩起來會比較吃力，除此之外算是比較好玩的遊戲室之一。

地址：九龍大角咀福全街63號 大角咀市政大廈6樓

面積：292平方米

人數限制：50人

定期保養日：每月第二及第四個星期一上午9時至下午3時 (如該日為公眾假期，保養日則順延至下一個工作日)

查詢電話：2393 1084

【第一屆武博】立即購票參加5月3至5日於九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽，從武術電影、武館街遊戲及過百個體驗班，體驗武術運動，眼界．決定境界！

立即購票

武博專頁