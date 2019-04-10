【免費兒童遊戲室】港島區10間室內遊戲室　上山下海玩轉不同主題

香港仔體育館。
南區
香港仔體育館
主題：開心樂園
面積：130平方米
入場限額：25人
查詢電話：2555 8909
地址：香港仔大道203號香港仔市政大廈5樓
保養日：每月第一及第三個星期一上午9時至下午3時
鴨脷洲體育館
主題：小魚仙
面積：140平方米
入場限額：30人
查詢電話：2554 0832
地址：香港鴨脷洲洪聖街8號鴨脷洲市政大廈1樓
保養日：每月第二及第四個星期一上午9時至下午3時
赤柱體育館
主題：海洋世界
面積：174平方米
入場限額：26人
查詢電話：2813 5106
地址：赤柱市場道6號赤柱市政大廈地面上層
保養日：每月第二及第四個星期一上午9時至下午3時
灣仔區
黃泥涌體育館
主題：中古城堡
面積：71平方米
入場限額：24人
查詢電話：2891 8438
地址：香港跑馬地毓秀街2號黃泥涌市政大廈4樓
保養日：每月第一及第三個星期三上午8時至下午2時
黃泥涌體育館
主題：海洋世界
面積：63平方米
入場限額：16人
查詢電話：2891 8438
地址：香港跑馬地毓秀街2號黃泥涌市政大廈4樓
保養日：每月第一及第三個星期三上午8時至下午2時
中西區
中山紀念公園體育館
主題：快樂馬戲班
面積：130平方米
入場限額：30人
查詢電話：2858 2493
地址：香港西營盤東邊街北18號
保養日：每月第一及第三個星期二上午7時至下午1時
石塘咀體育館
主題：深海歷險
面積：145平方米
入場限額：30人
查詢電話：2858 0541
地址：香港皇后大道西470號石塘咀巿政大廈5樓
保養日：每月第二及第四個星期一上午7時至下午1時
士美非路體育館
主題：恐龍樂園
面積：114平方米
入場限額：30人
查詢電話：2855 7321
地址：香港堅尼地城士美菲路12 K號士美非路市政大廈4樓
保養日：每月第二及第四個星期二上午9時至下午3時
東區
小西灣體育館
主題：城市
面積：151平方米
入場限額：25人
查詢電話：3427 3121
地址：香港小西灣道15號小西灣綜合大樓二樓
保養日：每月第一及第三個星期一上午7時至下午1時
渣華道體育館
主題：歡樂森林
面積：112平方米
入場限額：20人
查詢電話：2516 9419
地址：香港北角渣華道99號渣華道市政大廈4樓
保養日：每月第一及第三個星期一上午7時至下午1時
港島東體育館
主題：迷失森林
面積：102平方米
入場限額：20人
查詢電話：2151 4070
地址：香港西灣河鯉景道52號
保養日：每月第一及第三個星期三上午7時至下午1時