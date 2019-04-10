【懷孕心得】懷第二胎需要的是勇氣勇氣和勇氣│Ar Chu媽

還有幾天便與我的小小情人細佬豬見面，心情既興奮又緊張。還記得當時看到驗孕捧上「+」時那刻的喜悅，伴隨住一點點的忐忑不安。畢竟Ar Chu媽已是一子之母，明白懷孕這9個多月的時光並不易過。

除了要再一次經歷懷孕帶來的種種身體不適及再一次的剖腹外，還有一次又一次等待各種產檢時的焦慮，以及又一次面對身型變胖及脫髮等問題。屆時baby豬又適逢trouble two，除了要憂心兩兄弟能否融洽相處外，又會擔心自己能否同時好好照顧兩個小寶貝，當然亦少不了事業及生活上的各種憂慮。

這次懷孕感覺身心都與第一胎時有很大差別。先說身體，畢竟與上一胎相隔兩年，加上平日除了上班還要照顧baby豬，很自然的身體和體力都比上一胎差。頭暈作嘔及生病的次數都比上一次多，更有幾次差點昏倒於街上。除了身體的不適，亦因要工作及照顧baby豬而特別容易感到疲憊。下班後或放假要與baby豬陪玩哄睡，加上懷孕又要經常去夜尿，已經很久沒能好好睡上一覺。肚子脹大的速度亦比第一次快很多，可能是身體有了上一次懷孕的記憶吧，所以到孕中期時腰盆已酸痛不已。但作為在職媽媽，即使多累多痛亦想每天多陪伴baby豬玩耍多一些，就算身體多累亦想帶他多外出逛逛接觸新事物。畢竟細佬豬出世後便會少了時間陪伴他……

此外，哪個女人不愛美，Ar Chu媽當然亦不例外。無奈我並非天生麗質，以往健美的身型都是靠努力減肥節食得來的。可每次懷孕都會體重激增。好不容易於生baby豬後花了大半年減去四十多磅，又因懷上細佬豬再次暴增六十多磅。除了身型暴脹，伴隨的還有膚質變乾失去彈性及產後脫髮等問題。而隨着年紀的增長及新陳代謝的減慢，產後瘦身的難度亦會大大增加。即便如此，Ar Chu媽亦很慶幸能懷上細佬豬而再次感受為人母的經歷，及為baby豬添個玩伴。

所以有很多人會說生二胎是需要很大勇氣。沒錯，除了要承受以上身體和外表上的再一次轉變和衝擊，還有心情上的調整。懷第一胎時心情是充滿期待，因為你還未嘗試過作為母親，未能體會到成為母親所須肩負起的責任。而身邊的人亦會較為緊張，自己亦能好好休息養胎。但到懷第二胎便大不相同！作為母親當然仍是期待着與小寶貝見面，但事實上卻因要照顧baby豬而每天疲憊不堪，少了很多與肚中的細佬豬談心的時間。而身邊的人亦會覺得你有了上一胎的經驗而少了很多噓寒問暖，但其實懷第二胎往往比懷第一胎時的心身更覺辛苦及乏力。

話雖如此，但每次懷孕都感覺到孕育生命的偉大。這9個月走來並不容易，而前面迎接我的將會是一條更漫長而又雖苦猶甜的育兒之路。每當你疲憊不堪時看到寶貝豬們的笑臉、甜甜的送上一吻或喊一聲媽媽，便會覺得一切的辛勞或放棄都是值得的。

作者簡介：Ar Chu媽

一位80後在職媽媽， 雖然不能無時無刻陪伴baby豬，但亦希望可以做到陪伴baby的每一分鐘都係sweet and fruitful moments。

P.s. 雖然不是減肥達人，但對減肥有點心得及成果，希望可以互相交流。

作者Facebook專頁：www.facebook.com\chuchumadiary

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「當三人行變四人幫，需要的是勇氣勇氣和勇氣」​】

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