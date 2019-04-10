【DSE2019】DSE/IB流感又到了 - 家長篇│臨床心理學家鄧詩琪博士

坐在我前面的是—個又—個受著沉重壓力的中學生，DSE及IB考試已開始，每個來尋求協助的中學生，都面對著不同的情緖困擾，有些感到抑鬱、有些感到焦慮、有些感到驚恐、有些逞現強迫症狀，他們都同樣擔憂着前路。

這種強大壓力是無形無色的，就像流感—樣，所以家長要特别細心留意子女的情緖變化。由於這段時期，心靈的免疫力是最低的，非常容易受感染而引起情緒起伏，所以家長要給予適當關懷和支持，例如照顧他們的起居飲食、減輕他們在家的責任或多跟他們溝通等等。當他們正要面對重大壓力時，可能會比較容易感到厭煩，故此家長跟子女溝通時，可盡量言簡意賅，以免加誅壓力。

強化心靈免疫力是相當重要的一環，而欣賞和肯定更是每天的營養素，家長要給予子女無條件的肯定，才能增強子女的免疫力以抵擋DSE/IB流感感染。請記著無條件的肯定是不付帶任何條件，並不是由於子女的成就而欣賞他/她，而是欣賞子女的核心價值，更可以每天寫—些鼓勵短語以強化他們的自我去迎接這次的流感高峰期，例如讓子女知道，你欣賞他/她是—個有責任感、有創意、溝通能力強或堅毅的人等等。 由於這段時期，身心特别脆弱，所以家長可盡量避免變動家中事務，這時期子女需要隱定的生活和時聞表，倘若家中有任何突然變化的事情，盡量另作安排，避免令子女百上加斤。情緖就像流感般，也會傳染，子女也會被家長的情緖感染，因此家長應更懂得處理自己情緖，避免加重子女此時的負擔。

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