德國奶奶vs港女新抱　入門首要識農務？│德國紅蕃媽媽

移民前，就思考如何適應當地文化和生活。我認為，要多去觀察當地人和事，結交新朋友，去文化中心看看節目，學習德語找工作等等。這個就是我移民前計劃想做的事。 可是，吾家親愛的太后奶奶也非常之熱心，很想出一分力，幫助我這個過埠新娘早日適應新生活。只不過她為我安排的，卻是另一種方式。 她要我跟她務農。

奶奶熱愛田園生活，未結婚前來旅遊，參觀她的大宅，花香飄飄，在院子裡幾間溫室種滿蔬果，攪得像植物公園一樣，真心讚她打理得很漂亮。她把讚美都默存心裡，然後就認定我也非常之喜愛園藝。所以，當我搬過來後，她就將務農定為我融入德國社群的第一任務。

我都喜歡花，種植一般小小盆栽澆澆水也難不倒我。不過，奶奶說的務農，是打理吾家花園。

作為土生土長的香港人，一般調理農務應該很熟識，對不？ 不過真正務農種蔬菜做花圃規劃，好像是康文署的職責，住在香港，又有幾家人有田有地種花種菜？我早就知道搬過來住，家政事都要親力親為。只不過我沒有預計過，要進行的是大規模花圃種植行動。 奶奶的苗圃計劃由花圃開始，一磚一石用英泥砌成不同圖案，鋪上泥土，在春天開始種球莖花種，再把花期在夏秋兩季的花苗埋好。石頭也是從石廠運過來，一塊一塊的堆砌成石花陣。然後樹都種好了，那花園打理就算完成了嗎？ 這個才是噩夢開始。 我滿心以為園藝好像就是每天澆澆水，定期灑灑肥就好了。原來，光是澆水灌溉，已經出問題了。這個問題結果換來一場惜花奶奶摧花新抱大比併。 我不懂花，花不識我。歐洲的植物品種我又沒在香港見過。原來某些品種需要大量水份，另一種又不能天天澆水。然後我又有時早上趕上班上課，來不及澆水，以為中午回家補補就可以。可是，花兒等我都謝了，不是枯死就是淹死。這一切都被惜花奶奶看在眼內，當然非常「唔對路」。結果一天給她抓個正著，教訓一頓。是我操心大意惹的禍，演變成她每天加緊過來巡查的密度。

有陣子我給她的「午後兇鈴」弄得神經兮兮。我前腳入門，她就輕輕的飄過來按鈴找我，然後開始訓示那一種是多水，這個不能多澆等等。

給她潛移默化多年後，我慢慢由一位摧花白痴變成花藝愛好者。幾年間我不但學會在聖誕期間買貴族松回家紥花圈，作品被她垂青之餘，也換來不少街坊太太問價或請我代勞做這類聖誕裝飾。春天的花苗配搭不單得到太后嘉許，更被她抄襲設計。近日，我就愛叫兒子們去森林採青苔和零星的乾樹枝，學習作點春天花藝裝置。 我沒輕視過務農工作，但也沒想過原來此乃一大門學問。整個過程，我由摧花殺手變成一個懂得賞花賞賞秋香的半農民。由一位大城市職業女性「退化」成田園農婦。而且，再不想念從前大城市的生活。所以說，我也算是叫做融入了德式生活吧！我不奢望能跟奶奶發展成萬里長城長又長的友誼永固階段，至少「午後兇鈴」很久沒響了。

紅蕃媽媽德國生活紀事 簡介： 紅蕃媽媽，千里尋夫成功，移居德國十多年，屋邨姑娘跟上德國鄉村長大丈夫，育有兩名極度恐怖頑劣小兄弟。天天就是跟這對非正常小人類鬥智鬥力，每晚八時前耗盡他們身上每一格電，令他們倦極入睡，乃紅蕃媽媽每天生存目標。

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