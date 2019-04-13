港小學生首戰日內瓦國際發明展　憑午膳營養記錄APP奪銀獎

一年一度的日內瓦國際發明展是全球創科界的盛事，早前香港理工大學研發的延遲小孩近視加深眼鏡片也曾參賽並獲最高榮譽大獎。今年是本地第15次參戰，更是首次有本港小學生組隊赴戰，首戰即報捷！聖保祿天主教小學一群小五及小六女生，憑着設計出一個記錄午膳營養數據的應用程式，勇奪銀獎。同時，同樣來自香港的拔萃女書院亦獲銀獎。

日內瓦國際發明展是不少創科公司夢寐以求的世界舞台，過去本港曾4次獲全場最高榮譽大獎，包括理大研發的延遲小孩近視速度的DIMS鏡片、為中風病人研發的「希望之手」、加強屏幕堅硬度的「超硬抗刮強韌薄膜」，以及「轉基因鯖鱂魚」及「斑馬魚」胚胎毒理測試技術，都是影響深遠的研究。



小學生研「肥胖症」解決方案踏國際舞台 今年是本港第15次參展，亦是首次有小學生組隊加入參展團隊。聖保祿天主教小學的一群小五及小六學生，開發了令學生飲食更為均衡的應用程式「Smart Eat」，該應用程式記錄學生每天午膳中所吸收的營養數據，並於學生午膳後實時傳送數據給家長，更可為家長準備晚餐的食材及菜式提供相應建議，令學生飲食更為均衡。應用程式現已有約800位學生及家長使用，深受用家歡迎，學校更配合獎勵計劃推動學生自發使用程式，同時鼓勵學生珍惜食物，減少浪費。 參展學生首次出席舉世矚目的創科盛事，初時亦表現緊張，不敢與其他參展人士介紹自己的發明，但其後熟習環境，便樂於與人分享研發心得。一位在世界衞生組織工作的工程師更與她們交流時，表示欣賞此應用程式能從教育入手改善學童飲食習慣，解決全球多個地方都在應對的「肥胖症」問題。

參與「Smart Eat」應用程式開發的學生異口同聲表示很喜歡STEM（科學、技術、工程及數學）課堂，在進行不同的專題研習時令她們發現當解決問題時，利用創新科技能發展出很多不同的方案，更令她們懂得多方面思考及擴闊世界觀。

而她們第一次參展即獲極大的鼓舞，憑該應用程式奪得銀獎！此與同場，由拔萃女書院中四學生組成的研發團隊所發明、利用音樂學習世界語言的應用程式「泡泡樂」同獲銀獎，成績非常耀眼！

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香港代表奪全場最高榮譽 今年香港代表團發明項目涉獵多個範疇，為生物醫藥、醫療器械、智慧城市及環境保護等方面提供革新方案，結果共獲得56個金獎及53個銀獎，而香港科學園園區公司 — 皓智能源有限公司所研發的「WATMAR3水性製造及回收電池技術」，從全球各地逾八百個參展商的近一千個發明項目中脫穎而出，勇奪全場最高榮譽大獎，令香港發明再度為港爭光。

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