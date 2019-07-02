買玩具不如買望遠鏡！崔家祥校長鼓勵親子觀鳥：別浪費香港大自然

香港雖然生活步伐急促，但卻有寧靜的另一面。大自然給予我們恩典：田野向我們提供糧食和水果；樹林向我們奉獻木材和空氣；河流向我們供應水源及水產；大地向我們提供土地及礦藏等等。我鼓勵家長在周末或長假期帶孩子到山間河邊走走，讓他們摸摸樹木，嗅嗅花香，聽聽鳥語，不妨與孩子們置身濕地、田野、樹林等，靜靜地坐在石上，不發出一點聲音，靜心聆聽大自然編出一首又一首美妙的樂章，融入當中，忘記了自己的存在，把煩惱事都拋諸腦後，體會自然與人類息息相關。 文：崔家祥校長（愛秩序灣官立小學）

觀鳥帶來的意外收穫

在小兒四、五歲左右，我常帶他到公園或郊外觀鳥，我們靜靜坐在一個點，耐心地等候鳥兒在樹上、在田野飛過、走過，不知不覺地磨練了他的耐性，從辦別鳥類的身型、毛色、喙爪等等亦培養了他細微的觀察力。他能以平靜的心境去觀察動態萬千的鳥兒，去聆聽高低不同的鳥鳴聲，訓練了視覺與聽覺的能力。當他回家後，核對所拍鳥兒的「身份」時，不單提升了他對大自然書本的閱讀興趣，也鍛鍊其判斷力。最重要的是他明白人類與大自然的密切關係，能培育保護環境的情操，拓展自己的視野，養成與大自然變化配合的適應力。

【圖輯】本港多樣化的雀鳥與熱門觀鳥地（點圖瀏覽）↓↓↓

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親子觀鳥廣闊世界觀

家長也可以把大自然帶回家，引導孩子們閱讀跟大自然有關的圖書，對大自然產生好奇。家長可以少買玩具多買儀器，如望遠鏡、相機、顯微鏡等等，方便孩子探索自然的奥秘。我們又可以善用手機拍攝各式各樣的動物和昆蟲的模樣，又可記錄四季景色的變化，甚至透過攝錄功能觀察自然的變化，又可運用錄音功能錄下種種動聽的自然之音，如雨聲、鳥歌及蟬鳴等等。透過互聯網，家長更可以把世界各地的自然生態，帶到孩子面前，讓他們了解更多、更闊的世界環保議題。

身在福地要多善用

香港是一個極具生態價值的城市，觀鳥可到米埔和塱原；觀蝶可到鳳園和大埔滘；觀星可到水口和西貢；觀海洋生態可到龍尾和海下；觀樹賞花更可以到各區的郊野公園。我們不要浪費地球送給孩子們的珍貴資源，引領他們仔細觀察周遭的一草一木、一鳥一獸，鼓勵他們了解與人類並存的生態圈，讓孩子們親近大自然吧！

【本文獲「香港青年協會家長全動網」授權轉載，原文：《讓孩子們親近大自然》崔家祥校長】

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