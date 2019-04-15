【學中文好幫手】免費手機學習應用程式　自製漢字筆順工作紙

學習字詞的筆劃順序寫法是小學語文教育的關鍵一環。很多家長都想透過不同教材，為子女打好根基。有一個收錄了約4700個中文漢字、可自製工作紙的手機學習應用程式相信可以幫到大家。 （圖片來自小學學習字詞表APP）

（手機截圖） 《小學學習字詞表》是依據香港教育局編訂的《香港小學學習字詞表》及《常用字字形表》所開發的手機學習應用程式。當中收錄了《常用字字形表》中共4762個中文漢字，可用部首或直接輸入漢字搜尋，顯示搜尋字的筆順動畫、倉頡碼、普通話拼音、粵語拼音、異體字、簡單英文解釋及其相關詞語，更有下載工作紙功能，自己製作字組工作紙。

不同版本介面：

功能介紹：

+ 6 + 5 + 4

製作工作紙教學：

+ 5 + 4 + 3

不過應用程式內有些漢字的寫法，跟書本、電腦、手機顯示字型不一樣。因為應用程式收錄的《常用字字形表》應用於香港印刷課本，字形有著香港語言特色，部份漢字的字形、筆劃、筆順甚至電腦輸入法跟中國內地、台灣和日本等地應用的漢字有差異。當中的字形為楷書，故此對其他地區研發和使用電腦字體如黑體、圓體和宋體等規範並不適用。



另外，因為《常用字字形表》二十多年來經過六次修訂，應用程式內有些漢字的寫法，跟家長讀書時學習的不一樣，那些過去學習的字形或許現在被列為異體字或在註解上列作舊寫法。《常用字字形表》只屬參考而不是《正字表》，不必視它為唯一標準，只要學生寫的是通行的異體字而不是錯別字教師應採取寬容態度處理。

小學學習字詞表 - 查筆順、學字詞、拆倉頡

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