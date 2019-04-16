【筋肉寶寶養育記】母親有感－當大情人遇上小情人│Kylife

雖然說子女是父母的前世情人，但如果你的另一半呷你和孩子的醋，這時候應該怎麼辦？

懷胎十月，和孩子無數次只屬於二人的互動已令媽媽心情起變化。（作者提供） 「女兒是爸爸的前世情人、兒子是媽媽的前世情人。」 以上這句相信大家都經常聽到，「前世情人」、「小情人」經常用來形容爸爸和女兒之間的關係，但作為現實中的「大情人」（老婆或老公）心情又會是怎樣呢？首先我的筋肉寶寶是男孩子，所以我會以媽媽照顧囝囝的角度去看。 大情人是由一開始就陪在自己身邊的人，而且沒有大情人（老公老婆）的出現，就不會有小情人（子女），只不過媽媽和小情人之間的連繫早在確認懷孕時開始，經過懷胎十月之間無數次只屬於兩個人的互動，心情上的確已經有變化。

面對自己懷胎十月的孩子，放心思全放在孩子身上也是情有可原的事。（gettyimage/視覺中國）

就像我自己，從沒想過做媽媽之後會有什麼變化，不過BB出世後就發覺自己對BB的重要性，當下母愛就湧出來，直到現在，大情人（老公）整天都看到我母愛氾濫的樣子，特別是餵奶和BB主動送抱的時候。驟眼看來一切正常，不過問題出現在大情人身上了！最近大情人一直投訴我整個人心思都放在小情人身上，完全沒有理會他的感受。

我想不少媽媽都面對過上述的指控，但實際上，盡心盡力24小時照顧好小情人，完全是媽媽的天性和本能，亦可以歸因於最近真的不少慘劇發生，所以自己緊張也是情有可原；而另一方面，小情人根本未能夠用言語表達感受，所以媽媽給予適切的回應也是應該的。不過我這個答案，大情人依然不太滿意。

雖然大情人不斷投訴，但我知道他一樣很疼小情人。每次小情人一對他笑，他就非常開心，而且我知道小情人慢慢長大，就會開始想跟爸爸玩，到時候爸爸出動玩具攻勢，我相信小情人就會立即衝到爸爸身邊，所以麻煩大情人現在請讓媽媽好好享受跟小情人相處的時光。而實際上我亦很想說：「其實我真的很享受現在和小情人的互動，所以請大情人先別呷醋啊！」

內容提供：Kylife與二寶之日常 ​ （Facebook專頁，Blog）

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【筋肉寶寶養育記】母親有感 - 當大情人遇上小情人」​】

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