【親子關係】家中姐妹更開心 女孩子有助加強家人感情維繫

香港有不少小朋友都是「獨生」子女，但即使有兄弟姊妹的小朋友，感覺上也總是打打打鬧鬧，經常搶玩具、爭零食，不過撇除這些小朋友之間的小磨擦，多一名小家庭成員的確有助拉近家人之間的關係，尤其是姐姐和妹妹。

女孩善於交流 為家人建立溝通橋樑

女孩子給人的感覺就是說很多，善於表達自己，因此會感染到身邊的人更多說話交流，而且這一說法是已被證實的！英國兩間著名大學，德蒙福特大學和英國阿爾斯特大學便做了一個關於家庭成員與情緒健康狀況之間的關係作出分析，他們合共找來571名17-25歲的年輕人進行研究，發現家中有姐姐和妹妹的年輕人，他們與家人之間的關係更緊密，也更能去面對並處理眼前困境，皆因背後有姐姐和妹妹的支持。

在破碎家庭中 姐妹的羈絆更強 研究除了發現如果有一個姐姐或妹妹，她們會凝聚家人感情，促進大家交流達致家人有更良好的心理健康狀況外，有姐妹的人，更能提升人際社交能力、溝通技巧，甚至更富有同情心！而且姐姐和妹妹在破碎家庭中的作用更顯著！試想像，父母離婚是他們之間感情出現破裂，但並不影響兄弟姊姊之間的感情，而且更有個同路人和你一起面對這個父母離異的困境，姐妹們的羈絆會更加強烈！

只限女孩 男生會收起心事 可能大家會問，哥哥、弟弟會有同樣效果嗎？遺憾的是，根據研究結果，在精神狀況方面得分最低的是「有兄弟的男孩子」，皆因男孩子天生就比較善於收藏自己的心事，不喜歡透露自己懦弱的一面，因此彼此之間的情感交流不多！當然這很看個人性格，沒有必然的答案，最重要的是家庭成員之間和睦共處，彼此愛著大家。

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