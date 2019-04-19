Bill Gates教讀書過目不忘訣竅：看得多無用　要靠「圖像式理解」

微軟創辦人Bill Gates（比爾．蓋茨）熱愛閱讀，63歲閱讀量驚人，一年至少要讀上50本書，他的年度推薦書單更帶動銷售，不過光是書讀得多還不夠，要能吸收才是重點。Bill Gates受訪就分享自己的讀書心法，教你把書讀進腦子去，訣竅就在於知識循序漸進的累積與「圖像式理解」。

Bill Gates接受《Quartz》專訪，分享自己為何能讀這麼多書且都記住的秘密，指出重點就是在靠累積知識的來龍去脈。Bill Gates指出，同樣的議題要反覆涉獵，讀得越多越輕鬆；因為只要讀得夠多，就能在其中找到相似性，「如果你有一個大架構，接下來只要把每個讀到的細節填進去就好。」

Bill Gates寶貴讀書訣竅重點整理（點圖閱讀）↓↓↓

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Bill Gates建議，當你對某個議題感興趣時，可依照時間發展順序，循序漸進閱讀，累積基礎知識再繼續往上加疊，不但能閱讀越快，也能把內容牢記。Bill Gates表示，凡事起頭難，等一旦你累積到一定程度的知識，你就能在腦中築起一個框架，並透過「圖像式理解」，快速學習和記住新資訊。

同時，如果碰到和他已知資訊相衝的知識，Bill Gates一定會再查證或研究。對此，他以西洋棋做解釋，指出西洋棋選手擅長記憶棋盤上的位置，但如果棋子位置毫無邏輯可言，棋手再厲害也無法記住，「這真的很惱人，當你所讀的東西前後不一致。」

Bill Gates2017年接受《時代雜誌》專訪時就指出，「人一旦停止學習就會開始老化」，而且蓋茲只要開始閱讀，就一定會看完，不管他喜不喜歡這本書。蓋茲表示，越是不喜歡的書，他越會花時間閱讀作筆記，因此就算不喜歡，也是一種很好的反思和學習。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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