【初生嬰兒】過輕寶寶的成長小日記　母乳餵哺的好處和育嬰小貼士

母乳餵哺是一個很好的機會可以讓母子彼此之間的關係拉近；讓孩子聽到你的聲音；讓寶寶感受你的愛意。而在囡囡的成長中，也證明了純母乳餵哺是最正確的選擇！

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囡囡出生時只有2.56kg，雖然稍微偏輕，但還好在各項指標中都顯示身體是正常和健康。儘管初來乍到，周圍的一切都和媽媽肚子裏不一樣，但是她的適應力很強，並且不愛哭鬧。

初來乍到的囡囡。（作者提供）

第一個月時，寶寶做得最多的兩件事就是睡覺和吃奶。每天有16至20小時都是在睡覺，白天每隔兩個小時就是他的睡覺時間，夜裏每隔三個小時就是她醒來吃奶的時間，吃完接着就睡覺。因為我們選擇全母乳餵哺，所以這個月來，我做得最多的就是追奶和餵奶。

寶寶每天有16至20小時都是在睡覺。（Gettyimages／視覺中國）

由於囡囡一出生就比較瘦，而且第一周的時候還老是在熟睡狀態，怎麼叫也不願醒，吃奶吃幾口就睡着了，再加上我剛開始餵奶時，奶水也不是很多，所以她有機會是吃得不飽，導致沒什麼精神醒來。囡囡出生第6天，我帶了她去健康院做第一次的檢查，結果體重只有2.44kg。醫生說她首週的體重下降幅度偏多，建議我們接受哺乳指導，並在餵奶時適量添加奶粉。在健康院哺乳室餵哺的時候，我聽到旁邊一個男寶寶吃奶吃得很用力，吞奶的聲音都咕咚咕咚的，真的有點兒被他嚇到了，同時我也在心裏默默地鼓勵囡囡要加油！哺乳指導護士指導了我正確的哺乳和判斷寶寶是否吃飽了的方法，令我感覺下次的餵哺應該沒有問題了，希望囡囡能夠好好配合。

護士建議我們接受哺乳指導。（作者提供）

回家之後，我繼續我的餵奶事業，定時每三個小時餵哺一次，如果她睡到不肯醒來，或吃不到幾口便睡着時，我就先用奶泵泵它出來。看到寶寶吃得飽到趴在媽媽身上，擺個最舒服的睡姿來繼續睡覺時，我先前餵奶和泵奶的辛苦也都完全忘記了。而爸爸照顧囡囡的技術也愈來愈純熟了，囡囡趴在爸爸身上時，也表現得感到很有安全感呢！

囡囡安心地趴在爸爸身上睡覺。（作者提供）

由於寶寶的體重上升不到，所以每個星期都要到健康院見一次醫生。第二次檢查時，她的體重是2.60kg，第三次是2.8kg，體重增加的幅度完全不達標，每次護士都給我做哺乳指導，並要求我增加奶粉的分量來餵哺寶寶。

護士要求增加奶粉分量來餵哺寶寶。（Gettyimages／視覺中國）

我之前了解過很多母乳餵哺的好處，也是決心要用純母乳餵哺寶寶，但是面對一次又一次強差人意的結果，我也很緊張，甚至懷疑自己是否可以成功進行母乳餵哺，同時也十分擔心囡囡吃不飽，因此，我徵求了老公的意見，看看要不要給囡囡加點奶粉。然而，我老公很倔強和頑固，他堅持不讓孩子喝一口奶粉，說：「一旦添加了奶粉，母乳餵哺就更加沒可能完成」，而他還半開玩笑地說：「不胖好呀，你見過哪個美女是胖的？」。事實證明我老公的決定是對的，在我們全家人的共同努力下，寶寶終於在出生後的28天，即是她第四次的體檢中，她的體重終於達標了。當我們聽到護士說體重增幅正常的那一刻，簡直是比聽到自己考試拿到第一名還要開心，護士還稱讚我，並鼓勵我繼續進行母乳餵哺。

寶寶在第四次的體檢中，體重終於達標。（Gettyimages／視覺中國）

事實證明了純母乳餵哺的確是最正確的選擇！母乳餵哺的好處很多，這裏就說說幾點我自己對母乳餵哺的理解：

一，寶寶想吃飽就要自己努力泵奶，即使滿頭大汗也不能放棄，一但放棄，寶寶就只能餓着肚子了，所以餵哺是沒有捷徑可走的。

二，母乳餵哺是一個很好的機會可以令寶寶鍛鍊腮部肌肉，預防腮腺炎。

三，餵奶可以拉近母子彼此之間的關係，因為每次的餵哺都是很好的聊天時間，可以和寶寶隨便說些什麼，或者唱唱兒歌講講故事，而最重要的是能夠讓孩子聽到你的聲音，感受你的愛意。

每次餵哺都可以拉近母子關係。（Gettyimages／視覺中國）

以下是首個月照顧寶寶的幾個小貼士：

吃：需按時餵哺母乳或配方奶粉。

喝：不可餵白開水。

需按時餵奶。（Gettyimages／視覺中國）

拉：換尿片的次數能夠判斷寶寶所攝取的水分是否足夠或過多。正常情況下，首兩日每天要換一至兩塊尿片，前五日每天就至少要換三塊尿片，五日後每天就要換五至六塊尿片，而小便顏色應該是透明或淡黃色的。

撒：三天內應要排出黑色胎便，五日內的胎糞顏色智轉為黃色，滿月之後，每天排便次數應為兩次，每次的大小應不小於一枚硬幣，藉此判斷寶寶是否吃飽。

需檢查寶寶的排泄物。（Gettyimages／視覺中國）

睡：每天睡眠為十六至二十小時，而媽媽最好和寶寶一起睡覺。

玩：寶寶基本都是在睡覺，但偶然醒了就可以橫抱給她活動一下，但切記不可以劇烈搖晃和震盪寶寶！

媽媽最好和寶寶一起睡覺。（Gettyimages／視覺中國）

護理：在護理寶寶肚臍時，要小心洗澡水不能進到肚臍裏。

洗澡：用浴架會令寶寶比較有安全感，也要注意耳朵不能進水。

注意洗澡水不能進入肚臍和耳朵。（Gettyimages／視覺中國）

內容提供：C囡可媽

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「初來乍到的首個月，媽咪為我做了什麼」​】

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