【親子好去處】免費睇恐龍、與小馬合照 大人小孩齊齊和地球打卡

復活節連續幾天假期，除了帶小朋友到室內的遊樂設施遊玩，其實也有不少好玩的免費活動，不妨趁早計劃，滿足大人、小朋友的玩樂需要。

（機構提供圖片） 場地障礙馬王賽‧兒童遊樂區 馬術是一項優美的運動，但平日難以公開觀賞。而在一年一度的馬術盛事「場地障礙馬王賽」中，將有6場緊張刺激的跳欄比賽，本地騎手即將上演一場龍爭虎鬥。 除了觀賞馬術比賽，小朋友還可以暢玩兒童遊樂區，包括有「迷你賽車場」、「反斗彈彈床」、「繽紛釣魚場」、「面部彩繪」、「即影即有影相服務」、「玩偶馬遊玩區」和「DIY手作攤位」。令小朋友最有興趣的，一定是可以穿上騎師裝，和「雪特蘭小馬」影相留念。 日期：4月27日（星期六） 時間：上午9時至下午6時 地點：香港賽馬會上水雙魚河馬術中心 登記網址：（按此）

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六大主題認識恐龍-恐龍體驗館 去年底於愉景新城開幕的Dount Village搖身一變，成為了一個恐龍體驗館！入場前，小朋友要先事登記，領取任務指南和手帶，勇闖館內6個體驗區完成指南上的任務，換取小禮物一份。 6個體驗區分別以：發音、視覺、味覺、動感、聲音、學懂為主題，讓小朋友在玩樂中學到知識。例如在發音區內，小朋友可以先帶上耳機聆聽各種恐龍的英文發音，再跟著朗讀出來，系統會分析小朋友讀得是「fail」、「nice」還是「excellent」，玩完之後就不怕小朋友被林鄭問：「暴龍英文叫咩？」而口啞啞！

六個體驗區當中，以視覺、動感和聲音最有特色。挑戰視覺區任務時，小朋友需進入一間黑房，拿起電筒查看在牆上寫著的恐龍秘密；挑戰動感區任務時，小朋友先需要用手帶感應，然後和朋友一起以「原地跑」形式扮演各種動物賽跑；挑戰聲音區任務時，需先用任務指南上提供的「QR Code」令場內逼真的1:2暴龍發出咆哮，然後合照留念。完成六個區域的任務後，即可獲得精美恐龍貼紙一張，即場上傳遊玩過程於自己facebook更會額外獲得健康小吃。

恐龍體驗館

日期：4月18日-7月15日

地點：愉景新城L1 Donut Village

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環保小魚和木製小魚玩具工作坊成品。 地球出來了！「GAIA」地球藝術裝置展覽 地球是我們的家，為推廣公共藝術及保護環境的理念，荃新天地於復活節帶來著名英國藝術家Luke Jerram的世界級藝術裝置「GAIA」！直徑達7米（相等於真實地球的180萬分之1）的GAIA懸浮在半空慢慢地旋轉，可見到藍澄的海洋和雪白的雲層，還有在雲層下透出的陸地，讓人不禁反思浪費為地球帶來多少傷害，又或如何改善生活習慣來保護美麗的地球。 商場更在GAIA底下擺放多張雲朵椅子，讓市民坐下來慢慢欣賞。除了在地面向上拍照外，亦不妨走到一層的露天位置水平拍攝，雖然效果沒低炒般震撼，但可拍到整個GAIA。 除了藝術裝置，商場中庭更有環保展覽和裝飾，更找來「自然遊樂」、草途木研社等機構帶來多個環保工作坊，包括環保小魚、木製小魚玩具、咖啡渣手工皂、水母燈、盆栽、環保袋等等，只需即日在商場消費滿100元，即可免費參加一個。世界自然基金會香港分會亦帶會互動體驗，透過AR和VR技術，小孩可感受到中華白海豚、綠海龜、石珊瑚所受到的威脅。​ 「GAIA」地球藝術裝置展覽

日期：2019年4月19日至5月19日

時間：上午10時至晚上10時

地點：荃新天地1期花園廣場

工作坊詳情請往facebook查詢：https://tinyurl.com/yynxd732

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