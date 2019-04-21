【親子教養】將家務當作遊戲　培養孩子做家務習慣│Mommy Amy

放假先來遇上天氣不佳，確實有點掃興。但落雨又有咩可怕，即使留在家中做家務，亦可以建立開心的親子時間。我們家一直沒有外傭姐姐幫手，什麼東西都需要自己一腳踢，所以當孩子才一歲多，我便開始邀請他們幫忙做家務。後來閱讀一些育兒資訊及經親身驗證後，今日與大家分享你應該讓子女六歲前開始做家務的三個原因!

一、他們會認為是遊戲而不是差事

家務不是人人喜歡做，但對小朋友來說卻是個例外，他們總會想搶住做。家務對他們來說是種遊戲，是一種有趣的活動，能夠充分地滿足他們欲模仿大人的渴望，對大人事務的好奇。但這份好奇心只會延續到五、六歲左右，當他們開始明白社會的運作，瞭解到家務是一種差事後，便會失去參與的興趣，所以六歲前，機不可失!

二、學習自理是一生的課題

或許我們會覺得，只要讀書叻，長大後便能賺錢請人打理家務，但總有工人放假或自己獨處的時候。自理是伴隨一生所需的技能，不想養成孩子成為高分低能，早日把握機會教他如何清潔家居，洗衣煮飯，亦是讓父母未來能夠安心讓孩子自行築建生活的關鍵。即使看未來感覺太遙遠，不同的家務工作亦是訓練大小肌肉的好機會，絕對是低成本高效益的親子活動。

三、對家庭更有歸屬感

讓孩子固定做家務，除了讓小朋友學習承擔責任，更能讓他們覺得自己即使年幼亦能對家庭有所貢獻，從而增添歸屬感。家庭的凝聚力，亦是從不同的交集而產生，親子之間的快樂回憶不僅只限於一起旅遊玩樂，還可以是一起生活的平凡小確幸。

承接文首，一歲人仔有咩可以幫手? 我的孩子便曾經幫我抹直身鏡、抹枱、甚至乎幫忙從坐地式洗衣機裡放取衣服 （這項最幫得手，因為可以免除我們彎腰屈膝!）。從今日開始讓他們一起加入清潔的行列吧，你會發現他們將會是最開心的員工。