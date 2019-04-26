【生命教育】現代小朋友壓力勝從前　陳穗：他們找不到自己價值

老師是一份神聖的職業，老師的一言一行將會影響一群小朋友的價值觀、品行，一位不合格的老師並不是會教育出一個成績不好的「壞學生」，而是社會上從此多了一個「壞人」。責任愈大壓力自然成正比，一位過來人，因為教到失去初心，發現有問題的不單是自己學生，而是自己也出現問題，於是毅然辭職，反而重拾當初的教學熱誠，用生命繼續去影響生命。

找不到自己價值 成績、業績代表一切

今日的主角是陳穗老師，現時是循道衛理優質生命教育中心總幹事，他1992年入行做老師，於2015年辭去合約制老師一職，放棄外人眼中高薪又穩定的工作，轉投生命教育行列。

回想起當中的思想轉變，一切也是從讀書時期開始。陳穗老師直言自己中三前全考第一，之後亦一直保持每年考頭三的佳績，是所有人眼中的好學生，父母眼中的「乖女」。好成績背後的代價就是自己負上比別人大的壓力和失去自我，長期考獲佳績一方面接受不了自己退步，但更多的是想父母開心，自小家境不富裕從小被灌輸讀好書才有好工作，才可以改變命運！

陳穗老師憶述：「好成績仿佛成為了是一種感覺到自己『有價值』的東西。考得好成績大家才會讚我，父母才會喜歡我。」

以實際的成果作為尋找到自己定位和價值的思想在陳穗成為老師後依然存在，92年當教師的她直言當時壓力並不大，直至推行教育改革後，校方開始追「BANDING」，老師要令同學有好成績、多獎項，而好「業績」背後就是得到校長認同，別人覺得自己工作能力高，成為了自己『有價值』的原因。

再後來轉成DSE制度後，陳穗老師已不知不覺地忘記了初心，成為了一個行屍走肉沒有靈魂的人，每天也是重重覆覆地「返工收工」、出筆記、改簿，最終鬱出了精神病，更諷刺的是她的工作之一就是教學生管理精神健康！意識到要改變的她於2015年轉投生命教育，發現另一片天空。

家長對小朋友要求過高

陳穗老師從事教育行業多年，她認為現代的小朋友和自己年代相比，壓力真的大很多很多。社會不同以往，講功利成為主流價值觀，小朋友要面對來自父母之間比併的壓力，甚至愈來愈多「反比例」的情況出現！意思即是小朋友本應在心靈層面、能力層面都未去到某個階段，大人就要他們承受能力以外的事情。

除此之外，小朋友很難從「成績」以外的地方獲得成功感，皆因大家也把好成績當成「成功」指標，令現在的小朋友仿似甚麼也「贏不了」，陳穗老師認為在這種環境成長下的小朋友會失去鬥志、放棄自己！反正自己甚麼也做不好，那不如索性放棄不去盡全力，再放大一點說，早晚社會也會為此付上代價，整體生產力亦會因此下降。

+ 2

家長要明白時代已不同 要教小朋友未來需要的東西

轉投生命教育後，陳老師明白到家長已不能再用自己以前受教育的那一套應用在自己小朋友身上！人不是一件物件，是具生命力的，我們不能去操縱，反之家長要做的是把視野放長遠。未來的世界可能有接近40%工種會被AI取代，而AI永遠比不上我們的正正是創造力、想像力，我們應著眼去發揮小朋友的天份和潛力去應付未來用得上的場合，不應再忽略只是對讀書沒有興趣的小朋友。

在投入生命教育的工作後，陳老師找回初心，以往做合約制教師時，根本沒有多餘時間去處理小朋友真正的「問題」，一個小朋友成績、行為不好背後的原因可能有很多，包括家庭、情緒等等。而作為教師反而幫不了學生，跳出來做生命教育後，她接觸同學的層面更深入，會開始明白同學思想，例如有女同學經常罵人，同學不喜歡她，原來因為她是家中大女，父母經常偏袒妹妹令她覺得不公平，以致自己情緒在同學面前爆發失控。換轉自己還是教師，可能這位同學在自己眼中只是位「壞學生」，但當跳出來，用多角度去了解每一位獨立個體，找到欣賞她們的地方，對每一位同學都抱尊重、平等態度，才能從根源幫助到他們！

在生命教育的工作當中，陳老師最大成功感是來自改變老師的思維，她認為只要我能改變一個老師，一個老師能改變千千百百個學生！有不少經常罵學生，同學眼中的惡老師，在接觸生命教育後都能重拾教學的熱誠，找回初心，是她工作最開心的地方。

+ 6 + 5 + 4

年輕人要找到自我

陳老師最後寄語，小朋友輸在學年前，但可以贏在未來。年輕人最重要是找到自己的生命意義，不要被外界壓力影響，成功是沒有局限的，何謂成功？是自己定義！小朋友未來要成為一位「智慧創造者」、「學習工作者」，看看現在改變世界的大人物，他們不一定喜歡讀書，但他們勇敢、具創造力，不斷在學習去突破面對的難關，這個世界是危中有機的。

第一屆香港武術及搏擊運動博覽(武博)是一個多元化的體驗型博覽會，當中包括多個與武術有關的講助！當中的精彩節目包括陳穗老師的講座：

(一)《解構武術電影葉問中的生命教育》

日期：5月3日

時間：14:00 - 14:45

講者：陳穗老師（循道衛理優質生命教育中心總幹事）

內容：葉問發揚詠春功夫背後，在教授徒弟和保家衛國上展現的素養和武德

(二)《解構李小龍武術電影中的生命教育》

日期：5月3日

時間：16:45 - 17:30

講者：陳穗老師（循道衛理優質生命教育中心總幹事）

內容：李小龍如何從一個好勇鬥狠，成續差劣的學生，蛻變成為融合功夫與哲學，將中國武術發揚光大的國際巨星

(三)《從李小龍的武術電影看如何發展子女的天賦而達至成功》

日期：5月4日

時間：13:00 - 13:45

講者：陳穗老師（循道衛理優質生命教育中心總幹事）

【第一屆武博】立即購票參加5月3至5日於九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽，從武術電影、武館街遊戲及過百個體驗班，體驗武術運動，眼界．決定境界！

立即購票

武博專頁