德國小學雞的孵化過程《二》　揀書包關解剖學事？│德國紅蕃媽媽

上星期，吾家小弟終於正式辦理小學註冊手續。小學雞孵化過程又爬升了一級。前文提及過，德國人視孩子升讀小一為人生大事，把升小這個過程辦得隆重又認真。今天就談談選購書包的認真度。

趁著復活節學校假期，吾家去專門售賣書包中心替弟弟買書包。書包，德文叫做Schulranzen，德國人做事認真，尤其是給孩子做的，更加倍認真和細心。德國人都把孩子當珍貴寶貝，不一定要把最好最昂貴留給孩子，但凡所有給兒童的用品，一定細心研究，務求開發得最適合孩子使用為目標，德國的書包亦如是。初來德國，看見學童的書包除了款式顏色不同，書包大小均一，方方正正的。

原來以前德國書包製造商都會參考德國標準化學會DIN研究出的標準規範去設計。直到2010年，這個建議廢除後，坊間雖然出現了其他大小尺碼，但基本上書包設計，仍然大量選用人體工程學，解剖學原理，甚至考慮到學童的活動量去設計，務求做出最適合尤其是不會為因過重令小朋友有損傷的書包。

一個書包的設計，如此大費周章。大家也可以想像到價錢如何吧！換算港幣，一個書包大約由一千五百元至二千八百元左右。不過，這個把大家嚇得瞠目結舌的價錢，其實是一整個組合。除了書包本身，還包括裝運動服的包包，裝美勞用品的筆袋，還有一盒裝滿小一必須的木顏色鉛筆等的筆袋，文件夾等等。 一個書包設計已經這樣講究，購買書包也變成不是去求其揀一個就可以的事了。通常在春季，大部份適齡學童就會知道是否正式升小。所以春末夏初，各大百貨公司都會有書包推廣。除了專職售貨員協助外，還會安排物理治療師臨場指導家長為孩子選購合適書包。

今天我們去的是專門售買書包賣場，售貨員全部都是具有相關經驗。首先由孩子選出自己想要書包的主題款式如警察、太空船、動物或卡通人物等。然後售貨員就會去選出各書包製造商的書包，讓孩子試身，來回踱步，調較高低，試過適合才買。書包由購買天開始有三年保養，吾家大少試過揹帶斷了，書包送回廠修理，費用全免。

書包很貴，那經濟有困難的家庭如何渡過難關？

據了解，領受社會援助的家庭，是有津貼買書包文具的。而且，部份售買書包的商店也會捐出書包，給經濟有困難的家庭。是津貼也好，贈送也好，款式可能是去年設計，不過一定漂亮，一定會讓孩子滿意。因為無論窮孩子也好，富孩子也好，都要讓孩子過著有尊嚴的童年，這也是德國教育的一部份。