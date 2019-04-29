【暗黑料理】外傭煮出「精緻」多春魚　網民笑言：有冇畀夠錢買餸

有網民在社交平台群組中，分享了自己的外傭沉迷了西式烹飪節目後，每餐都會煮出「的骰精緻」的西餐。有其他網民欣賞外傭的用心，亦有笑言傭主是否沒有給外傭足夠錢買菜。

外傭的「暗黑料理」大家可能吃得多，「精緻」的西餐又吃過嗎？

有網民在《無敵新聞香港－HK Club 03》中分享，「自從屋企菲傭沉迷電視西餐㕑藝以后 , 結果搞到每餐好似响餐㕔食一樣。。」，然後附上一幅餐碟上只有一條疑似多春魚、一堆蕃茄粒和兩劃茄汁裝飾的圖片。

有網民笑稱：「呢碟其實係咪比貓吃？」、「咁食豆豉鯪魚，簡直係五星級酒店水準」、「有無俾夠錢佢買餸先，又話者budget低同埋定佢打斧頭呀」，又有網民欣賞外傭的用心：「有心思，好過無啦！」、「條魚咁樣衰都可以整個咁靚伴碟，好有心」。

在不同的外僱討論群組，不時都會見到有網民分享其家中外傭的創意菜式，不想吃到這些「地獄料理」，僱主除了可以親自教授之外，不妨購買一些英文版的下廚書籍，或者下載食譜讓外傭跟著煮。

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