【走動的故事】幼稚園跳出繪本框框　 配合音樂律動感受大自然

閱讀及講故事並不只限於室內，室外也是閱讀的好地方。有幼稚園推廣閱讀及親子共讀，提倡除了室內閱讀，也提倡走出戶外，配合肢體律動讓故事變得互動性強及動態，更立體地讓小朋友感受身邊事物。 攝影：鄧倩螢

4月春暖花開，是感受大自然氣息的良機。救世軍梨木樹幼兒學校一眾師生，來到青衣公園的草地上，一起閱讀繪本《來種一棵神奇的樹》。

小朋友們排排坐，自己慢慢脫下鞋子，原來是老師讓他們赤腳走在草地，率先由小腳板感受草地的冰涼感，以感官開始探索草地。校長陳嘉儀指：「平時小朋友去遊樂場就會立刻奔跑，但這刻是跟老師一起經歷緊踏在草地上的感覺。小腳板的感覺很複雜，他們會跟老師分享，這樣可以帶動小朋友的情緒更投入故事當中。」

「小朋友嘗試合上眼，聆聽一下有什麼聲音？」

老師不用擴音器，讓小朋友可以專心聆聽大自然的鳥聲、風聲。然後就播放輕柔的音樂，「大家跟大自然打個招呼吧！」，引導小朋友跟大自然互動。

「有沒有跟陽光打招呼？」

「有沒有跟清新的空氣打招呼？」

他們的打招呼方式非常不一樣，有在草地滾動、嗅聞花香、聆聽鳥聲，不同的行為都可以訓練小朋友的感覺統合，以及肢體動作的協調。

故事中穿插音樂動作 擴闊想像空間

當大家都熱好身，醞釀好情緒，就開始故事環節了。故事講述一群精靈去到神奇微笑森林，當中有一塊神奇畫板可以將他們畫出來的樹變成真實的樹。他們畫了音樂鳥巢樹、彈弓樹、外星人旅館樹……非常興奮。在介紹不同神奇的樹的過程中，老師用不同背景音樂作為配襯，例如彈弓樹是奇趣跳動的音樂、等雲樹是輕飄飄像飛上天下般的音樂。同時，小朋友會跟著老師做出不同的講到不同的肢體動作，彈弓樹會彈跳彈跳、等雲樹會伸得很高很高。音樂加上肢體動作令故事更立體，擴闊了小朋友的想像空間、加深他們的感受。

這本繪本的特點是講述一塊神奇畫板，所以老師慢慢將音樂轉小，讓小朋友有自己畫一棵樹的時間，「如果你有神奇畫板，會畫一棵什麼樣的樹呢？」然後每位小朋友都專心一致發揮自己的創意，有恐龍樹、彩虹樹、蝴蝶樹等，天馬行空。陳校長指，「老師不會分對與錯、好與壞，只要是小朋友自己畫出來的，就會欣賞，這是他們的感受、創作。」從畫作中，老師可以看到學生的情緒，甚至生活經驗，了解到他們的內心世界後，能夠更貼切地跟他們進行品德教育和生命教育。 作品完成後，小朋友會分成不同組別，跟老師和同學分享。因為學校實行主題學習，所以學生們都習慣自己完成作品後主動跟他人分享，訴說自己的想法、意念。之後老師會將同學們的畫作結集成另一本小書，成為這本故事書的延續。

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故事，還未完結。情節去到有一天有人畫了一棵吃樹怪樹，把微笑森林裏的樹吃得一棵都不剩。老師就將小朋友畫的樹加入故事當中，意指他們也可以成為孕育大自然的一份子，有保護環境的意識。另外，小朋友們又化身成一粒種子，讓老師用水壺在周圍灑一點點水，他們就長成各式各樣的樹，用第一身去實現自己的幻想。

孕育完大自然後，他們就在公園中繼續遊走，欣賞現實中的花草樹木，延續他們從繪本中得到的對大自然的興趣。回到學校，他們亦有延伸活動，將自己的作品化成戲劇，跟其他同學和家長分享，感染身邊人對繪本的興趣。

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