【親子好去處】北歐風Playhouse將登陸荃灣　火山熔岩區超正！

香港Playhouse並不少，收到即將開幕的The Big Things試玩的邀請，坦白說，我是慕「芬蘭的設計」之名而來。芬蘭的育兒教育政策一直被視為典範之中的典範，一個主打來自北歐芬蘭設計的Playhouse，登陸香港會是怎樣？

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The Big Things位於大翻新的荃灣南豐紗廠的頂樓，入場門口易見一對生招牌——水瀨母子，令我想起來自芬蘭的手機品牌Nokia（Nokia也是芬蘭的一種水瀨名字）。放眼所見，場內環境寬敞，有樹屋大本營、螞蟻窩、賽車賽道、軟木積木、火山溶岩、金字塔、繪圖區。

賽車賽道

快6歲的大仔一見賽車賽道已心急不得了！小朋友需要從木質配件自組砌車（動物車身三件、蔬果車轆兩組），自組創意玩不厭。之後跑上樓梯，把車子放賽道場上，算過足癮。賽道本身設計不錯，由上而下飆車，軌道夠長，彎位夠多，算刺激。

只是小朋友忙着放車，根本無暇看完車賽，就趕着到賽道尾找回自己的組車，結果在同一條樓梯跑上跑下。在賽道尾，有小朋友為「𠵱架車係我嘅」而起爭執，流程設計上顧此失彼。

館內有適合小朋友玩的賽車賽道，小朋友可以自組砌車，然後再放上賽道。（作者提供）

火山溶岩區

阿仔第二站到火山溶岩區，這邊有兩座不同高度的火山滑梯，旁邊有很多灰色大軟墊，很受大小朋友歡迎。眼見小朋友手腳並用爬上火山頂，再滑下來，考他們身手的靈活性。大型那座火山都算斜，兩旁設有小火山口（借力位），要他們如攀石般攀上去。反觀，小型那座火山雖然不太高，但沒有借力位的情況下走上去亦非易事。兩座火山適合不同程度的玩家。大型火山上，有小朋友推灰色大軟墊爬上去，之後坐在靠墊上滑下來——你又敢不敢挑戰呢？不過，在場所見，上落沒有明確的指示，當小朋友爬上去，可能很快就有人會坐軟墊滑下來，要靠家長和職員幫忙維持秩序和安全。

此區的金字塔，其實是三層的球狀攀爬架，要雙手抓緊手把，騎着球再上最高點，比想像中難呢。旁邊的卵石陣就是有不同組合的繩網陣，平衡力弱的小朋友就不敢試了。

火山溶岩區有兩座不同高度的火山滑梯，旁邊還有很多灰色大軟墊，廣受大小朋友歡迎。（作者提供）

樹屋大本營

在場所見，樹屋佔空間多，有高有低兩組照顧到大小孩子玩樂的需求，有繩網、滑梯、爬行管、障礙物道等。設計上擺盪、攀爬、滑溜、跳躍、旋轉這些感覺不算多，對較年長的小朋友未見吸引，玩家不多。

樹屋大本營有繩網、滑梯、爬行管、障礙物道等設計，適合小朋友玩。（作者提供）

樹屋大本營有繩網、滑梯、爬行管、障礙物道等設計，適合小朋友玩。（作者提供）

螞蟻窩

這裏的設備只見一座小型滑梯，應該適合年齡最小的玩家，阿仔反而被牆上一組很低調的木球道所吸引。設計樸素簡單，小朋友可隨意組裝路軌，由高至低讓小木球徐徐滾下。之後，阿仔更與其他玩家一齊發揮想像力，建設路軌講求合作之餘，希望從遊戲中找出背後的物理原理。之後愈來愈多人，空間就不夠了。

螞蟻窩牆上有一組木球滑梯，設計樸素簡單，小朋友可隨意組裝路軌，由高至低讓小木球徐徐滾下。（作者提供）

繪圖區

其實，這部分是我自己最想試的活動。繪圖區利用透光底板，讓小朋友勾劃出自己設計的動物。另一邊則用平板電腦製作以動物為題的Stop motion動畫，製作後還會寄回檔案給你。這些靜態活動返回親親動物的主題，科技與創意兼備。

繪圖區利用透光底板，讓小朋友勾劃出自己設計的動物。（作者提供）

不一樣的芬蘭風

天然木、自然光、無添加、簡約主義、這些都是芬蘭給我的既定印象。細節上，場內追求曲線美，避免三尖八角，都是走北歐風的優點。奈何場地以叢林設計，燈光偏暗，空間帶點壓迫感，幸然牆身和地毯圖案用色搶眼，某些園區（如火山溶岩）有強烈視覺感，應是北歐設計師獨到的奇趣感。

我不是Playhouse的玩家，但相信設施要在大人積極不干預下，小朋友從遊戲中的探索，要有一定的安全性和啟發性。場內似乎沒有特定的身高、體重、年齡限制，少了強調安全性，反而鼓勵大人、小朋友玩在一起。

當日見The Big Things劇場未有活動，之後還有餐廳開業，拭目以待。

內容提供：Make a Wish

作者Facebook專頁：https://www.facebook.com/makeawishmom

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「不一樣的Playhouse﹖試玩The Big Things」​】

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