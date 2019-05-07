【鐵人爸爸】奪亞運銅牌全靠太太一句話　望女兒學識鐵人堅持精神

在香港做一個全職運動員不是一件容易的事，每天都要面對長時間的訓練，若在運動員生涯中沒有突出的成績，相信沒有多少人會喊得出你的名字。羅亮添是香港的三鐵選手，大約一年前，他亦因為自己成績未有突破考慮退役，有幸遇上新教練挽留，上年度不但取得人生最巔峰的三鐵亞運銅牌，更成為新手爸爸，他將自己的成功全部歸功於他背後的太太，讓他可以全力追夢。 攝影：龔嘉盛

為備戰要妻子獨自承受一切

羅亮添憶述，在上年六月中左右，為了備戰亞運需要到法國作長達一個半月的訓練，但其實當時已得知太太懷孕，而預產期則是在上年10月。眾所周知，初次懷孕有很多事都需要處理、學習，在她最需要人幫助的時候，我沒有在她身邊，有時妻子都會抱怨幾句，但我惟一能做的就是隔著電話用言語作安慰。

而當時的教練不但挽留了有退役念頭的羅亮添，而且還十分體諒這位「準爸爸」的處境，特例批准在法國訓練營的最後十日，允許太太由香港飛到法國和自己見見面。更令人鼓舞的是，羅亮添最後更在三鐵混合接力和隊友勇奪季軍，他會把這個意義重大的獎牌給予女兒，因為這個銅牌是爸爸全情投入三項鐵人運動十年來的一份肯定，而希望女兒能學會這份「堅持」，就像自己參與鐵人運動一樣，不輕言放棄的精神。

太太一句：「你去啦」令他無後顧之憂

羅亮添在亞運上獲得佳績，令他的退役想法一再抹去，作為運動員，最大的舞台便是亞運和奧運，他希望拚一拚去取爭來年2020年的奧運入場券！「當我告知太太下定決心繼續全職運動員生涯後，太太不只是一句：『你去啦！」言語上的支持，行動上也會為我分憂！」他說。

決定追夢的同時，也決定了繼續運動員緊密訓練的生活，「但女兒剛出世不久，晚上難免會哭鬧需要照顧，太太都會自動請纓給予我更多休息的時間。」他指每當收到訓練的行程，要去哪個國家訓練都會第一時間通知家人和太太，他直言和太太的見面時間有時是會較少，雖然他覺得感情維繫最重要的不是見面時間，但總不能永遠這樣，也要給太太和女兒負上作為父親的責任，因此他在小朋友出世後已作好生涯規劃，可能再嘗試挑戰一次亞運後便轉投其他與鐵人相關的崗位，例如教練。

沒有後悔追夢 只有取捨

羅亮添作為新手爸爸，在小朋友剛出世的那段時間，自己仍是處於「到處飛」的訓練日程，加上太太以母乳餵哺，自然更常黏著媽媽。起初自己一接近女兒，她還是會顯出一點抗拒。「到後來有好轉，即使我抱著女兒，她沒有哭和不愉，但只要見到太太在附近走過，仍是會想馬上撲去太太身上！」羅亮添說。

不定時的出國訓練，令羅亮添錯過了女兒成長的畫面，每次出國回家後都感覺女兒又不同了，但他明白這是他決定追夢的取捨，而且他可以全力追夢全因太太和家人的支持和協助，否則女兒出世後，根本沒法再抽身走運動員這一條路。

當爸爸後心態轉變 望女兒多元發展

作為現役的全職運動員，羅亮添是少有在職業生涯中便成為人父的例子。有了「一家大細」後，羅直言現在會更顧及安全，萬一自己受傷，對自己的影響當然有，但更多的是對家人帶來的擔心。

女兒目前尚小，未足一歲，還未去到要「教養」的地步。而羅亮添會承傳父母教給自己的以禮待人的重要，同時他說：「不會強逼小朋友一定要學我做一個運動員或考試一定要科科多少分，我希望她能夠多元發展，最重要的是嘗試，不要未試過便『Say No』!」