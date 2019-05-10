【一田大減價2019】廚具、兒童泳具減價至1折　每日必搶攻略！

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一田百貨和超市將於本月23至27日同步減價，近500款貨品低至1折，不過有些貨品僅限一日，並限量發售，要搶到心水筍貨就要預先睇定攻略，到時一擊即中！

一田減價日的貨品包括床品、旅行用品、廚房及家居用品、電器、化妝美容產品、童裝及兒童用品，以及超市食品。當中有部分貨品低至1折，不過數量有限，而且不是每間分店都有存貨，必先事前做足功課，以免臨場撲空。

低至1折精選：

孖人牌TWIN Nova 24cm雙耳煎炒鍋

原價：$1,699

特價：$199

發售日期：5月24日（星期五）

發售分店：沙田、大埔、荃灣、將軍澳、葵芳

限售50件

孖人牌TWIN Point Silver日式廚刀、砧板套裝

原價：$1,248

特價：$249

發售日期：5月24日（星期五）

發售分店：沙田、大埔、荃灣、將軍澳、葵芳

限售50件

ATHENS 12L 抽濕機（ADM128T）陳列品

原價：$4,680

特價：$468

發售日期：5月24日（星期五）

發售分店：沙田

限售3部

NUK嬰兒浴盤（白色）

原價：$239

特價：$23.9

發售日期：5月24日（星期五）

發售分店：沙田、大埔、荃灣、屯門

限售40件

UV400+偏光鏡太陽眼鏡

原價：$490

特價：$49

發售日期：5月24日（星期五）

發售分店：沙田、大埔、荃灣

限售200件

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