撰文：王淑君
最後更新日期：
一田百貨和超市將於本月23至27日同步減價，近500款貨品低至1折，不過有些貨品僅限一日，並限量發售，要搶到心水筍貨就要預先睇定攻略，到時一擊即中！
一田減價日的貨品包括床品、旅行用品、廚房及家居用品、電器、化妝美容產品、童裝及兒童用品，以及超市食品。當中有部分貨品低至1折，不過數量有限，而且不是每間分店都有存貨，必先事前做足功課，以免臨場撲空。
低至1折精選：
孖人牌TWIN Nova 24cm雙耳煎炒鍋
原價：$1,699
特價：$199
發售日期：5月24日（星期五）
發售分店：沙田、大埔、荃灣、將軍澳、葵芳
限售50件
孖人牌TWIN Point Silver日式廚刀、砧板套裝
原價：$1,248
特價：$249
發售日期：5月24日（星期五）
發售分店：沙田、大埔、荃灣、將軍澳、葵芳
限售50件
ATHENS 12L 抽濕機（ADM128T）陳列品
原價：$4,680
特價：$468
發售日期：5月24日（星期五）
發售分店：沙田
限售3部
NUK嬰兒浴盤（白色）
原價：$239
特價：$23.9
發售日期：5月24日（星期五）
發售分店：沙田、大埔、荃灣、屯門
限售40件
UV400+偏光鏡太陽眼鏡
原價：$490
特價：$49
發售日期：5月24日（星期五）
發售分店：沙田、大埔、荃灣
限售200件
【一田大減價2019】5月23日編輯至抵精選：
+2
【一田大減價2019】5月24日編輯至抵精選：
【一田大減價2019】5月25日編輯至抵精選：
【一田大減價2019】5月26日編輯至抵精選：
【一田大減價2019】5月27日編輯至抵精選：