【德國教育】求學不是求分數　在德國並不是童話｜德國紅蕃媽媽

老師輕輕放下一堆測驗卷和成績表，緩緩坐下。隨意拿出一張測驗卷，把手覆蓋卷側的分數，跟我和身旁的大兒子說：「不用望那一行，只是一堆數字，那不能代表什麼。看看這張測驗卷，大弟你很捧，完成了好多部份，字也寫得很好。噢，這題你沒有做，是忘記了還是不懂……」

這番說話，老師說得很平淡，很日常，聽進紅蕃媽媽我耳朶裡，卻是十分震撼，感受很深刻。我完全沒有想過，「求學不是求分數」原來並不是童話。

每當香港有朋友問及德國的教育如何，總會想起這番應該是我人生第一次聽到的說話，聽到這番說話的地方，是在孩子一年班第一次家長會談的班房。

在德國讀小學，不用資料搜集，沒有十幾間小學給家長報名，面試。而是按人口，大約兩三個社區就有一間小學，這幾個社區的小朋友幼稚園後基本上就自動進入這家小學（另文：德國小學雞的孵化過程《一》），渡過四年的小學生活。小學每班大約十至二十多人不等，分班人數視乎每個州份區域不同。我們居於近郊，小學規模相當於香港的村校。這類大部份在香港應該已經走進歷史軌跡的鄉小，在德國叫做Dorfschule，住在大城市的家長們，是非常羡慕嚮往這類鄉小。原因就是人數少，無論教學資源和品德培養，變相就更加貼心。 吾家大少就讀的小學，全校大概有一百位學生，老師、校工，秘書，每一位在學校服務的大人，都叫得出所有小朋友名字，認得誰是哪一班，非常親切。爸媽們不會從孩子口中聽到那位老師特別偏心誰誰這類是非，孩子們心中，老師們對所有同學都一視同仁。

兒子沒有畫上四隻香蕉四個蘋果四棵大樹之類東西，而是用鳥瞰圖方式畫上直昇機四枝螺旋槳。 表面上，老師們的確公平對待所有學生。其實老師們心細如塵，經驗豐富，他們跟學生相處不久，就很快了解每個學生的性格，從而作出相對教育支援，因材施教。 就像吾家大哥，心智發展一直超出其他同齡兒童，老師很快就注意到這個SENS兒童。可是，並沒有刻意標籤我兒，反而更加細心去了解他做每一件事情的動機。記得一年班一份數學功課，介紹數目字４，那學生們畫出四種物件去表達４，我兒沒有畫上四隻香蕉四個蘋果四棵大樹之類東西，他做完這份功課跟我介紹，那是用鳥瞰圖方式畫上直昇機四枝螺旋槳。小一學生畫功有幾好？這樣看圖，我自己都一頭霧水，相信老師或許會打個大交义。那天放學，我問他老師怎麼說。兒子跟我說，老師真的不明白他畫什麼，所以特別走去問他，他解釋後老師微笑說明白了，謝謝他解釋給她聽。 在許多歐洲人心目中，我們亞裔家長非常緊張孩子學業成績，催谷孩子成為學霸。老師們知道我是香港人，起初或許會擔心我是虎媽。週不時有意無意提醒我：我們這邊教育孩子，不是要高高在上，也不會揠苗助長，而是要好好在他身邊，細心留意孩子的需要，在他的成長路上作出相應支援，輔助他長大。那天首次家長面談，其實就是要說給我聽，不要看分數，而是要看孩子，究竟做了幾多，去欣賞他有多用心去完成測驗卷，又小心留意究竟那部份要多一點解釋。 其實，這不就是教育本身的原意嗎？ 在香港從少就被灌輸科科一百分，成績不合格就沒前途的我，那天家長面談離開班房時，十分感觸，真心覺得德國的小孩，好幸福。