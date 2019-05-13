【升小一準備】幼稚園小學大不同　參加小一適應班　適應小學生活

升讀小一是小朋友和家長共同面對的人生一大難關，提早給小朋友參與學前的模擬班能讓他們了解更多小學的上課模式，學校環境，以及與人相處的技巧，為他們適應新環境做好準備。

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六月一日的小一統一派位即將來臨了！很感恩大兒子早前獲得了一間私立小學取錄。我在一月填表參加大抽獎時是不求博，所以迎接六月放榜日時的心情，坦白說，是遠比去年十一月自行派位時來得輕鬆。我想我自己也要開始升班當小家長來面對小一的銜接了。

我最近參與了K3體驗日，聽到校長問家長們：「仔女快升小，你哋擔心嗎？」坦白說，我與很多家長一樣，是超級擔心。有些家長都憂心子女的學業能否追得上，於是趁暑假入學前努力跟他們預習小一課程，例如預習未來半年的課文，但我最緊張的卻不是這些呢。

小一統一派位將於六月一日進行。（資料圖片）

小一小朋友將要進入一個新的學習階段。雖然兒子幼稚園上學都是全日制，但他屬於預告型學生，適應能力比較弱，加上小學的課堂模式和學校環境大大不同，所以自四月起，我便開始留意坊間的小一適應班，希望讓他嘗試一下準「小學雞」的生活。

透過坊間的小一適應班能讓小朋友嘗試小學生活。（Gettyimages／視覺中國）

開心小學堂

大仔於早期就讀K2時，便開始參與教育訓練中心（E位）的訓練，幼兒導師亦在四月時安排了他參加「開心小學堂」的小一適應班。這個訓練班是每兩週一次，每次兩小時，每班五至六位K3小朋友。課程由幼兒導師、言語治療師和社工負責化身為「老師」。

平時的EETC訓練中心是老師搖一搖鈴，小朋友就要根據自己的學號排隊進入課室。上課亦是模仿小學的時間表，分成中、英、數、常識、體育等科目。課堂時要求他們聽書、回答問題、抄手冊、做功課等，當鈴聲響起時，就要轉堂或放小息。但不要小看這些模擬班，它派發的功課比兒子幼稚園的還來得深和多呢！而上星期更是兒子人生中第一次的默生字！

小一適應班是完全模仿小學的上課模式來進行。（Gettyimages／視覺中國）

當準小學生要努力適應新的學習方式時，其實爸媽也要再培訓！社工會和家長進行傾談，了解他們對子女升小的期望和憂慮，介紹官津支援等。兒子的模擬班房特別安裝了閉路電視，讓家長可以切確地看到孩子班上的真實情況。兒子的表現比我想像中淡定得多，只是有時會覺得沉悶而坐立不定，守規矩方面有待加強呢。不過，學習始終是自己的事，我應該留一些空間給他，放手讓老師（姑娘）處理。

除此之外，準小學生還要擔任班中的不同角色，他們要輪流擔任班長、行長、糾察、值日生等。幼兒導師笑說，兒子最喜歡是當值日生而不是班長，因為他對帶領全班同學做轉堂後的「起立，敬禮，坐下」不太熟練。

小朋友要擔任班中的不同角色。（Gettyimages／視覺中國）

放小息、大學問

幼稚園強調對小朋友的關愛，無論是脫掉鞋襪、排洗去廁所，食茶點或午睡，學校都會照顧得很周到。但升小後，放小息、上廁所、午膳和課外活動等都大大不同，小朋友認識新朋友時也要自理，是一件十分不容易的事。

模擬班會要求家長每堂為小朋友準備小息袋，袋內有零食、水樽和紙巾，其中零食要準備多一點，以鼓勵他們可以和同學交換零食。在場的姑娘也會教他們玩一些小遊戲，例如「猜皇帝」和「狐狸先生幾多點」等，希望他們能學懂交友和溝通解難的技巧。

小朋友能在小遊戲中學懂交友和溝通解難的技巧。（Gettyimages／視覺中國）

有時中心會邀請家長擔任糾察，讓他們維持秩序之餘，亦可以與小朋友一起放小息。有一次兒子因為只顧玩耍而忘記去洗手間，結果在「小息獎勵計劃表」失分而不開心。另一次就是我忘記了為他準備零食，他不想開口問同學便大鬧情緒。這些在大人眼中的小事，對小一生來說，原來是很大件事呢。

另一個大分別就是校舍環境。以前在幼稚園時，隨處都提供了紙巾、濕紙巾和文具，而上課放書包、掛外套、上廁所和收拾碗筷都有老師和姨姨的照顧。而姑娘就建議小朋友在所有用品上都寫上名字，所以我讓兒子自己在紙條蓋上名字，然後再貼在用品上，這亦是學習收拾和整理自己物件的第一步。模擬班也會讓忘了帶文具和紙巾等的小朋友學習向同學們借用東西的應有社交禮儀。

模擬班也會讓小朋友學習借用東西的社交禮儀。（Gettyimages／視覺中國）

真小學、真實戰

到升讀小學時，校園是又大又多層又多課室，轉堂時既要記得哪裏是電腦室、視藝室、音樂室，課後也有教員休息室、保健室、小賣部。又要熟習排隊和集會，很多事情需要自己處理，所以小朋友的心態會沒那麼快調整過來。

去年我趁着考私直和參加開放日的機會，開始讓仔仔知道小學跟幼稚園有何分別，叫他多留意校門有什麼不同、課室的座位有多少、洗手間有多大、校舍有沒有小食售賣機等設施。

有見及此，我亦特意讓他額外參與小一實戰班，讓他在真實的小學校舍和教室上課。

參加學校開放日能讓小朋友了解小學和幼稚園的分別。（資料圖片）

八月左右，很多小學亦會為小一新生舉辦輔導日，以及一兩天的分班預備課，目的是協助小朋友（和家長）認識學校和老師，令他們早日適應新環境。

適應小一應該是兒子懂事以來，全家人與他共同面對的第一個人生難關。目前，他已對寫手冊、抄生字、做功課有一定的概念。學習上，我相信他能掌握基本的要點就夠了。很快，幼稚園也開始了模擬小一課堂模式，一步步做，希望開學前小朋友能順利渡過和適應小一生的步伐。

我與大仔的《小一開學前準備篇》仍未完成呢，我會在RE:Make A Wish Facebook #升小家長是如何鍊成的 繼續分享。

適應小一是小朋友和家長共同面對的人生一大難關。（資料圖片）

內容提供：Make A Wish

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「小一開學100天前準備篇」​】

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