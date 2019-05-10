【母親節禮物2019】媽媽覺得養兒育女是重擔　母親節最想有覺好瞓

今個星期日就是母親節，亦是一個契機去表達自己感謝母親的心意又不會突兀的日子！除了平日要好好考順父母外，這一天可能你會選擇送花、送禮物或預訂一間高級餐廳，但愈是重要的日子反而我們愈容易忽略，到底媽媽想要的是甚麼禮物？也許她們只想放下「媽媽」身份，過一個不是「母親」的母親節。

頭十位母親節最想要的「待遇」

有英國網站以網上問卷形式訪問了1,000位媽媽，結果發現這些媽媽最想要的不是收花，亦不是子女家人的陪伴，一起來看看結果：

1.睡一覺好的(20%)

2.一家人享受天倫之樂(18%)

3.不用被刺激到發脾氣(15%)

4.沒有小朋友的電視時間(12%)

5.其他人為自己下廚(9%)

6.收到小朋友親手製作的禮物(8%)、一杯熱茶(8%)

8.有人打掃乾淨全屋(5%)

9.收到電子產品(4%)

10.收現金(1%)

媽媽容易忽略自己需要

雖然上述研究帶出媽媽可能只想要好好地休息，但不要忘記媽媽也是女人，收到小禮物和驚喜也是會開心的，但反而要多思前想後，看看自己安排的活動會否令平日已忙到停不下來的媽媽增添一份疲勞。

也許很多人不知道媽媽面對的壓力有多大，尤其是香港地媽媽，還可能要全職工作兼顧事業與家庭。香港幼兒教育及服務聯會曾進行過「媽媽壓力指數」網上調查，當中全職或兼職工作的媽媽佔逾訪問人數約七成，她們的最大壓力來源不是工作，而是家庭！54%受訪媽媽覺得養兒育女是一項重擔；28%因處理家事感到很大壓力。媽媽很容易把所有精神投入在小朋友、丈夫身上而忽略自己感受，因此這個母親節，大家要開始反思平日對待媽媽的態度，多站在媽媽角度出發是關心她們的感受，令她們在精神上可以得到更多支持。