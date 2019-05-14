【親子好去處】又唱又跳過暑假　推介必睇兩大兒童舞台劇　

現在香港人想看一場演唱會、棟篤笑也不容易，門票很快便會被清掃一空，因此要不就花時間精神去搶票，不然想看就要捱「黃牛」！大人的門票得來不易，小朋友的亦然，下半年將有兩套以往十分受歡迎的兒童舞台劇會上演，家長們想撲飛記得留意購票日期。

Hi-5 Supers

現在網絡十分發達，小朋友觀賞的兒童節目亦不在限於本港，家長同時亦更傾向小朋友多看外國節目，畢竟可以多聽英文，對小朋友有一定幫助。來自澳洲電視的Hi-5節目也許就是小朋友有機會看過的熱門兒童節目之一，對上一次他們來港表演已是三年之久，今年更帶來全新的「Hi-5 Supers」和香港小朋友見面。故事講述5位成員達成了願望，同共化身一日為超級英雄，但過程並非一帆風順，令他們學到如何克服恐懼及善用自己擁有的能力，劇情以精彩歌舞作推進，小朋友一定可以全情投入。

購票詳情

想有特別體驗的話，這個表演的VIP門票會設有「舞池區」，讓小朋友可以投入劇情，跟隨主角們一起擺動身體載歌載舞！

表演日：9月14及15日

地點：九龍灣國際展貿中心Star Hall

購票公開日：即日至5月20日為團體購票；非團購者，門票將由6月14日起於快達票發售。

PAW PATROL​

汪汪隊立大功（PAW PATROL）是一套由成立39年的尼克國際兒童頻道 (Nickelodeon) 播放、斯平瑪斯特(Spin Master)製作的「《汪汪隊立大功!》之海盜寶藏」動畫改編而成！今次的音樂舞台劇,風靡全球的狗狗英雄們將在舞台上給觀眾帶來一次充滿活力、載歌載舞、令人拍案叫絕的探險旅程。

為了吧電視節目中的狗狗生動化地帶來現實，表現借助日本風格的木偶技術讓狗狗們動起來，包括頭、眼睛、嘴巴甚至耳朵，為了令小朋友更投入音樂劇，還設有互動劇場讓現場的大小朋友有機會即時跟舞台上的汪汪隊同步解難，一起去完成任務！

購票詳情

表演日：8月3及4日（英語演出中文字幕）

地點：九龍灣國際展貿中心Star Hall

購票日：由5月16日起快達票網上有售