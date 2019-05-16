【媽媽心聲】第三者防不勝防　守護婚姻同時請做好三個心理準備

最近全城熱話，想必是小三來襲，防不勝防的話題。突然覺得一紙婚書是世界上最脆弱的事情。其實在現今社會，第三者出現而導致婚姻破裂的事比比皆是，可以講話每天都有一宗，只是你認不認識而已。

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作為女性，究竟要怎樣做才可以守護自己的婚姻？想必大家都有想過這個問題，又或者直接想：如果我是鄭秀文我會怎樣怎樣，而我對自己的要求，是必須做好三件事：

1、必須明白幸福非必然，不再發夢世上有童話愛情故事

婚姻是要兩個人共同努力去經營，要相信由當初兩個人相愛，再決定組織家庭，共渡一生是一個真心真意的決定，亦沒有想過要分開。但事實告訴我們，當初的那份100分甜蜜，為了應付柴米油鹽，生活瑣碎事，先減30分。當生孩子後，因為女人天生母愛泛濫的特質，基本上孩子出現後立即再減50分。所以我的婚姻甜蜜度只剩餘20分？

當一段時間過去，五年，十年，如果大家仍然沒有努力去經營，恐怕連20分都沒有了。屆時如果有個黃心穎出現，再加上大部分男人都有那種天生難以抵擋誘惑的個性，摧毀一段感情會很難嗎？

當孩子一歲後，母親其實可以稍微放寬一下，去尋找自己的興趣。（作者提供）

2、必須有工作或獨立經濟能力

我是一位堅持工作的媽媽。我認為婚姻與經濟的確是掛鉤的。不是因為女人有工作有錢，就不會有第三者出現，而是當不幸來臨時，我和我的孩子仍然可以生存。假設家中發生什麼事，自己都能出一分力。

3、必須找回自己

我剛剛成為母親一年多，在這一年裏我全心全意照顧孩子，這個也是大部分媽媽的通病，初為人母，世界除了孩子，還是孩子。這個情況的確是可以理解，但我覺得當孩子一歲後，其實可以稍微放鬆一下。我在孩子半歲後開始恢復工作，分散一下自己心情，關心一下身邊的人和事，第一個當然是老公 。一歲後，我更加開始尋找屬於自己的時間，例如我會去做運動、學瑜珈、跟老公看場電影、外出吃飯、與閨蜜短聚一刻等等。

幸福非必然，婚姻是需要兩個人共同努力去經營的。（《短暫的婚姻》劇照）

所以，婚姻必須要努力經營，同時間請善待自己，愛自己多一點。理性地說，孩子長大後，他們也有自己的家，有自己的生活。最後陪伴自己的還是我們的另一伴，一段健康的婚姻是非常重要。愛自己的人才值得被人愛。

加油，女人們。

內容提供：Alvin媽媽

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【媽媽有感】女人必須要為自己活」​】

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