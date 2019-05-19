【溫習方法】增強記憶力　七種方法令孩子過目不忘丨博士媽媽

小朋友的記憶力對學習來說十分重要，為增加孩子記憶力，許多家長都絞盡腦汁。

有人催谷孩子上記憶班訓練、有家長則以偏方食譜補腦、亦有家長以傳統方法強迫背誦。家長想孩子能夠過目不忘，並非不可能，今次與大家分享提升小朋友記憶力的七種科學方法。

一、遊戲中學習

許多家長發現小朋友總是死記硬背，轉頭便將所背的內容拋諸腦後。相反，小朋友在遊戲中學習，會有較深刻的記憶。在遊戲中學習的確有助加強記憶力，對於幼兒更加有效，例如我們教幼兒唱兒歌「青蛙媽媽睡醒了」，歌詞中「呱呱呱呱叫」、「青青楊柳隨風飄」等，孩子便可輕鬆透過唱歌學懂及記下春天時萬物的景象，會有青蛙的叫聲、會有楊柳隨風飄，四周有許多綠色的植物等等。

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二、給予孩子Mission possible小任務

小朋友的潛力無限，家長可以多給小朋友小小任務，他們便會記得及做到。例如，孩子在家中開生日派對，家長需要預備三文治及沙律給參加生日派對的其他小朋友吃。我們可以帶孩子到超級市場買東西，要他們負責記着需要買的東西，因自己有份參與，孩子多數可完成任務。

三、協助孩子理解

昔日以死記硬背的方式教學，小朋友很快便將所背的東西拋諸腦後，忘記得一乾二淨。家長可嘗試協助小朋友理解，以學習中文形容詞為例，例如，「開心」何時配用「地」或「的」，其實取決於後面是名詞還是動詞。如果我們要孩子死背，相信他們很難理解。但如孩子能理解到開心「的」後面會是名詞、「地」後面會是動作的話，孩子便會學懂用開心「的」媽媽、開心「地」玩耍來寫作。

四、將艱深知識形象化

只要將本來苦澀的知識形象化，或變成有趣故事，小朋友自然會記得。如有些小朋友學習中文字時感到困難，不懂分辨部首與部件，強記只會覺得中文字如同象形文字，但如果家長協助孩子以簡易方法記中文字，如「聽」字，可以拆解成「耳」、「王」、「十」、「四」、「一」、「心」。當文字賦予成意義或故事，孩子便容易記住。

只要將本來苦澀的知識形象化，或變成有趣故事，小朋友自然會記得。（Gettyimages／視覺中國）

五、保持充足睡眠

小朋友有充足睡眠對於學習十分重要，因為如果孩子睡眠不足、狀態不佳，那時候的記憶力及專注力都會較差。

六、多以感官增強記憶

有研究指，孩子以感官去記憶很奏效，現時亦有多種不同感官相關的記憶法，如五感記憶法。有些小朋友視覺較敏感，會以視覺去記憶、有些小朋友以聽覺記憶，家長應多觀察孩子在哪方面的感官較強，然後透過刺激哪些感官以加強記憶。

家長應多觀察孩子在哪方面的感官較強，然後透過刺激哪些感官以加強記憶。（Gettyimages／視覺中國）

七、系統記憶法

小朋友有系統地將知識歸類十分重要，以學語言為例，他們認識了一些詞彙，一時無法記起，家長可嘗試以心智圖（Mind Map）的形式，協助孩子將知識有系統地歸類及聯繫。例如「咖啡」，我們可引導孩子聯想起飲品、然後再想到飲品有許多種類、然後再聯想到啡色會有那些飲品，然後再聯想起咖啡以外還有其他顏色等，可透過不同的聯繫，強化孩子的記憶和聯想力，亦可豐富學習詞彙。

作者簡介：秦蓁博士 Joyce chun 香港大學言語及聽覺科學系博士，身兼言語治療師、新加坡卓薈國際幼稚園校監、社企創辦人於一身，育有兩仔一女，愛鑽研孩子成長，常透過小把戲訓練學生及孩子，開設「博士媽媽」facebook專頁，與家長分享育兒心得 作者Facebook專頁：博士媽媽 Joyce Parenting

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「七種方法提升小孩的記憶力」​】

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