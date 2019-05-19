【幼兒教育】執筆寫字前　必先訓練大小肌肉手眼協調｜Mommy Amy

很多小朋友都對寫字感到吃力，但無奈寫字是在幼稚園至中學階段中一個頗為重要的學習方法，且更是一個普遍考核學習成果的方式。因此，仲使不少研究鼓勵小朋友在六歲前不要執筆，但至少在香港，普遍最遲於四歲時便會開始學習執筆寫字。

曾經我以為，要寫字寫得好，寫得靚，只要勤多抄寫便可以。直至從自己子女的學習經驗中才發現，原來簡單的如一筆一畫也需要用到五種不同的能力，包括大肌肉、小肌肉、手眼協調、平面空間感及形象辨識等。各種能力亦缺一不可，因此即使不執筆，亦可以從日常的小遊戲中作點訓練，以加強孩子實際執筆時的信心。

大肌肉的發展

大肌肉支撐著小肌肉，而當大肌肉支撐得好, 小朋友自然會坐得好；所以大肌肉的發展亦會影響小朋友對學術的專注力及寫字所需的肌力。

訓練方式：其中行樓梯、踢球等可鍛鍊核心肌(即鍛鍊人魚線的肌肉)、擲球可訓練肩胛力，而爬隊道則可鍛鍊四肢及肩胛肌肉。另外可多鍛鍊平衡力及移動能力 ，如可多走平衡木及讓小朋友玩幼兒跨欄等活動。 小肌肉的發展 小肌肉的訓練主要為前二指的靈活性及手掌的施受力。 訓練方式：多訓練前二指 (拇指及食指)的靈活性，如: 揭書、用衣夾夾衫、用冰夾夾細小物件等。另外亦可多玩泥膠來練手掌力。

手眼協調的發展

眼睛的追視能力及眼睛看見映像後與手部的協調。

訓練方式：多串珠或穿繩 (可練手眼協調及手掌兩側分工的能力)。

平面空間感

當我們看見文字後再轉化寫在紙上的能力；例如中文字的結構講求比例，如何在大腦內處理文字中每一筆一劃的大小比例及相對應的位置便講求對平面的空間感。因此小朋友一開始學執筆寫中文字時，宜用九宮或四宮格，讓小朋友在寫字時可以有所依循；寫英文字時則可給予三條橫線，並要求小朋友按大細階的比例寫在線上，皆有助學習。