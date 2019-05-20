【兒童發展】睡姿反映BB智商　專家話這樣睡的BB最聰明…

撰文：黃慧雯
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每個家長都希望自己小朋友可以健健康康，有時還會貪心的希望自己小朋友可以有過人之處，可能是特別聰明、運動出眾等等。因此媽媽總想在小朋友處於嬰兒階段就開始用盡方法，去找出答案，例如看小朋友聽音樂的反應、幾歲學懂走路之類！除了以上方法，或許看嬰兒的睡姿也可以略知一二。
寶寶在子宮內是趴睡的
首先，嬰兒在母親的子宮內就是以腹部朝內，背部朝外的蜷曲姿勢成長的，這個姿勢與趴睡十分接近，亦因此寶寶趴睡時更有安全感，更容易睡得熟，同時有利神經系統的發展。有研究曾以350位嬰兒作睡姿分析，亦發現趴睡的寶寶智力發育較快。除了能為神經系統發展帶來好處外，趴睡還能使鍛鍊寶寶頸、胸、背及四肢等肌肉群，促進肌肉的發展。而人類生理上的構造上，趴睡還能防止因食物倒流到導致的嘔吐及窒息，消除脹氣。所以趴睡是有一定好處的，但同時亦存在以下問題。
趴睡的安全性
趴睡早已被證實是不安全的睡姿，即使成年人也不建議趴睡又怎能建議嬰兒做呢？趴一睡最大的問題是嬰兒會更容易讓再呼吸自己呼出來的廢氣，有機會導致氧氣不足的情況。除此之外趴睡會影響散熱，增加體溫，對嬰兒的安全造成威脅！
趴睡只適合在有人看管情況下
上文提趴睡帶來的好處及隱憂，難道因為安全問題就要白白放棄掉趴睡來來的好處嗎？專家建議，解決方法其實相當簡單，晚上睡覺時，最好讓寶寶平躺著睡；午睡或有大人照顧時，再把睡姿調整成趴著睡則最為理想，同時房間溫度、濕度和光線都要注意，寶寶才會睡得更好！值得留意的是，趴睡並不是適合所有人，例如患先天性心臟病、先天性喘鳴、肺炎、甚至感冒咳嗽時都不適合趴睡以免造成危險。