【兒童發展】睡姿反映BB智商　專家話這樣睡的BB最聰明…

每個家長都希望自己小朋友可以健健康康，有時還會貪心的希望自己小朋友可以有過人之處，可能是特別聰明、運動出眾等等。因此媽媽總想在小朋友處於嬰兒階段就開始用盡方法，去找出答案，例如看小朋友聽音樂的反應、幾歲學懂走路之類！除了以上方法，或許看嬰兒的睡姿也可以略知一二。

寶寶在子宮內是趴睡的

首先，嬰兒在母親的子宮內就是以腹部朝內，背部朝外的蜷曲姿勢成長的，這個姿勢與趴睡十分接近，亦因此寶寶趴睡時更有安全感，更容易睡得熟，同時有利神經系統的發展。有研究曾以350位嬰兒作睡姿分析，亦發現趴睡的寶寶智力發育較快。除了能為神經系統發展帶來好處外，趴睡還能使鍛鍊寶寶頸、胸、背及四肢等肌肉群，促進肌肉的發展。而人類生理上的構造上，趴睡還能防止因食物倒流到導致的嘔吐及窒息，消除脹氣。所以趴睡是有一定好處的，但同時亦存在以下問題。