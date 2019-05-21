【兒童發展】男孩子喜歡做運動個性活潑　長大後賺錢更多

現代家長雖然已經比較開明，但在小朋友時間分配上仍然很難安排到一個平衡點！一方面是舊有觀念仍然把學業放在第一；另一方面則是香港的教育環境迫使家長和小朋友都深陷競爭的泥坑，難以自救。縱使家長都明白運動對小朋友有不少好處，但卻會剝奪了讀書的時間，從而影響將來的生活質素！如果現在有人和你說，不做運動才會影響將來收入，家長們又會怎樣想呢？

愈活潑好動長大收入愈高

「讀好書將來找到好工作，收入有保障」是不少家長緊抱的信條，亦是他們希望子女努力在學業方面的最大原因，但同一時間，亦有研究證實在求學時期有運動習慣而且愈早開始的兒童，長大後收入可以比不活潑的小朋友高很多！

芬蘭數間大學早前針對兒童身體活動習慣和成年期收入的關係作研究，他們追蹤一群9至12歲的小朋友直至長大後要交稅的年齡，發現愈好動和早有運動習慣的男孩子，長大後賺得多，例如參與校隊的同學，會比沒有參與運動校隊的同學將來收入高。研究更把「活潑」按程度劃分了三個等級，活潑程度每相差一個等級，將來收入差距可達約30%，而且這個數字是已經把家庭背景和其他因素盡量撇除後所得，可以說是非常誇張的一個數字！

運動為工作帶來的影響

至於為甚麼有運動習慣及活潑好動的小朋友將來收入更多，研究人員指出主要原因包括：有運動習慣的男孩子會比較健康，保持工作生產力；運動會認識到更多的人，這些看似不起眼的人脈網絡其實也有一定作用；提升非學術技能，例如溝通、合作能力較優秀，令僱主覺得自己是有動力、有抱負的員工。

至於為甚麼小時候運動習慣對將來收入的影響只是在男孩子身上較為明顯，而女性的運動水平和收入之間沒有明顯關係，是因為取樣中的女同學本身有運動習慣的就沒有男同學來得多，其次是女同學畢業後有機會結婚生子，沒有投入勞動市場而導致出現和男孩子不同的結果。